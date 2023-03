Der Musikverein Deggenhausen-Lellwangen hat mit Katharina Haag eine neu Vorsitzende. Sie übernimmt das Amt von Otto Kopp, der sich nach 15 Jahren bei der jüngsten Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl stellte, wie der Verein mitteilt. Das Vorstandsteam vervollständigen Philipp Hügle als stellvertretender Vorsitzender, Jennifer Nägele als Schriftführerin und Ramona Zweifel als Kassiererin. Aktive Beisitzer sind Melanie Weißenrieder, Benedikt Großhardt und Thomas Hügle. Otto Kopp vertritt die Mannschaft nun als passiven Beisitzer. Otto Kopp sagte, dass ihm die Arbeit sehr viel Freue bereitet hatte. „Es hat Höhen und Tiefen gegeben, aber gemeinsam war alles machbar.“

Zum Schluss dankte er seiner Frau Gabi für die jahrelange Unterstützung und dass sie ihm immer den Rücken freigehalten habe. Mit langem Applaus wurde Kopp belohnt, nachdem er seine Rede mit dem Satz „Passt gut auf meinen Musikverein auf“ beendete. Für sein Engagement wurde ihm von Bürgermeister Fabian Meschenmoser die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen.

Jennifer Nägele berichtete humorvoll, singend und voller Begeisterung aus dem vergangenen Jahr. Der Musikverein Deggenhausen-Lellwangen hatte viele Auftritte. Ramona Zweifel konnte schwarze Zahlen schreiben. Jens Hacker berichtete aus Dirigentensicht. Er bedankte sich für die Saison und hofft auf eine gute Runde im Jahr 2023. Die Jugendleiter berichteten ebenfalls und haben auch für die Kleinsten im kommenden Jahr wieder viel geplant.

Rainer Gutemann, Vorsitzender des Bezirks 3, ehrte drei Musiker im Namen des Blasmusikverbandes. Maximilian Hörth wurde für zehn Jahre, Werner Haag und Josef Zweifel für 40 Jahre geehrt. Otto Kopp erhielt eine Ehrung für 20 Jahre förderndes Mitglied. Für herausragendes Engagement und ständige Bereitschaft in den vergangenen 45 Jahren wurden Josef Hübschle und Adelbert Ruther zu Ehrenmitgliedern ernannt. Der Musikverein kündigte an, dass am 1. Mai wieder ein Open-Air Maifest auf dem Dorfplatz in Deggenhausen geplant sei.