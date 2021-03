Im Zuge der turnusmäßig anstehenden Erneuerung des Filtermaterials in den Filterbehältern hat der Gemeinderat jetzt entschieden, die Wasseraufbereitungsanlage im Hallenbad umzubauen. Dabei sollen die defekten Teile der Ozon-Anlage ausgebaut und für das Kinderplanschbecken eine separate Chlorgranulat-Dosierungsanlage eingebaut werden.

Gemeinderat Wolfgang Rößler (Freie Wähler) zeigte sich überrascht, dass die Ozon-Anlage, in die noch im Jahr 2003 rund 1 Million Euro investiert worden war, nun abgebaut werden soll, obgleich seinerzeit noch mit jeder Menge Vorteile für die Anlage geworben worden sei, „wie kein Augenbrennen, weniger Frischwasserbedarf, weniger Chlor, bessere Wasserqualität und Hygiene“.

Bürgermeister Fabian Meschenmoser erklärte: „Wir haben uns informiert, ob es sinnvoll oder nicht ist, die Anlage abzubauen, die schon wiederholt repariert werden musste.“ Die neue Technik sei Stand der Dinge und werde in umliegenden Gemeinden ebenfalls eingesetzt. Der Betreiber des Hallenbads, Uwe Hamann, erläuterte im Detail die technischen Hintergründe für die Entscheidung. Gemeinderat Manuel Haag (CDU) wollte wissen, ob es Zuschüsse wegen der energetischen Sanierung gebe. Das solle geprüft werden. Und er fragte nach, ob nicht auch andere Gemeinden, die das Bad nutzen, zur Deckung der Kosten herangezogen werden könnten. Darauf meinte der Bürgermeister, dass dieser Argumentation folgend beispielsweise Salem auch Zuschüsse zum Schlosssee fordern könnte.

Ozon verschwindet in Deutschland mittlerweile flächendeckend aus Badebetrieben

Der Auftrag zum Umbau der Wasseraufbereitungstechnik geht zu Kosten in Höhe von 6000 Euro an die Firma Veolia. Die Firma Franz Lohr wird zu Kosten in Höhe von fast 32 000 Euro beauftragt, den Reaktionsbehälter und den Aktivkohlefilter zu demontieren und die neue Wasseraufbereitungsanlage anzuschließen. Zuvor hatte die Verwaltung erläutert, dass die Wasseraufbereitung aktuell aus zwei Kies-Sandfiltern, einer Ozon-Anlage mit Reaktionsbehälter und einem Aktivkohlefilter bestehe. Seit dem Ausfall der Ozon-Anlage werde die Wasseraufbereitung durch eine zusätzlich eingebaute Chlorgranulat-Dosierungsanlage bewerkstelligt. Die Aufbereitungsmethode durch Chlorgranulat gelte als sehr sicher und als die weit verbreiteste zur Wasseraufbereitung in Hallen-, Frei- und Thermalbädern. Ozon verschwinde in Deutschland mittlerweile flächendeckend aus Badebetrieben und werde durch Wasseraufbereitung mittels Chlor ersetzt.

Weiterhin wurde argumentiert, dass es durch jahrelanges Spülen der mit Ozon versetzten Aktivkohlefilter zu Schäden in den Abwasserkanälen gekommen sei. Im Übrigen lägen die geschätzten Kosten für eine Erneuerung der Ozon-Anlage bei rund 72 000 Euro.