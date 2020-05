Herr Pfarrer Schmidt, ab wann gibt es wieder Gottesdienste im Deggenhausertal?

Ab dem 16. Mai werden im Deggenhausertal wieder öffentlich Gottesdienste gefeiert.

Wann und in welchen Kirchen in den Teilorten werden Gottesdienste angeboten?

Zunächst finden die Gottesdienste am Wochenende nur in Untersiggingen, Roggenbeuren und Urnau statt, da dies die größten Kirchen sind. Die Werktags-Messen gibt es allerdings in allen Kirchen des Tales.

Auch in der renovierten Kirche in Urnau wird ab dem 16. Mai wieder Gottesdienst unter Corona-Bedingungen gefeiert. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Wie werden die Gottesdienste organisiert? Stichworte: Abstandsregelung, Schutzmasken, Ministranteneinsatz, Sakramente?

Natürlich gibt es auch in den Kirchen die Abstandsregelung, die wir gemäß den Vorgaben der Landesregierung von Baden-Württemberg befolgen. Schutzmasken sind empfehlenswert, aber nicht zwingend vorgeschrieben. Ministranten kommen noch keine zum Einsatz, da unsere Sakristeien sehr klein sind und somit auch der Abstand nicht eingehalten werden kann. Auch wird es im Deggenhausertal momentan noch keine Austeilung der heiligen Kommunion geben, auch wenn dies in anderen Seelsorgeeinheiten geschieht.

Zunächst sollen die Gottesdienste wieder einigermaßen gefeiert werden können und nach und nach wird man sehen, was machbar ist und was auch unter Umständen nochmals geändert werden muss. Wir gehen Schritt für Schritt vor, nichts übereilen ist unser Weg im Deggenhausertal – denn die Gesundheit und somit die Sicherheit aller Menschen geht vor! Um diese Sicherheit zu gewährleisten, gibt es auch in allen Kirchen Menschen, die Ordnerdienste übernehmen und deren Anweisungen Folge zu leisten ist. Nur so ist es möglich, wieder Gottesdienste zu feiern.

Gibt es Vorgaben, Hilfestellungen aus der Erzdiözese Freiburg?

Aus Freiburg gibt es gute Hilfestellungen und auch Vorgaben, die wir vor Ort nach unseren Möglichkeiten versuchen, umsetzen. Diese Vorgaben entsprechen den Verordnungen des Landes Baden-Württemberg. Hier gilt es besonders abzuwägen, wo und wie in den Kirchen ein Gottesdienst möglich ist.

Wie beurteilen Sie grundsätzlich die Möglichkeit, wieder Gottesdienste zu feiern?

Ich freue mich, dass es wieder möglich ist, Gottesdienste zu feiern. Allerdings werden wir uns alle zunächst auf die neue Situation einstellen müssen. Aber jetzt freuen wir uns erst einmal, dass wir nun den ersten Schritt gehen können – wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern!

Haben Sie schon Schwerpunkte für Predigten bei den ersten Gottesdiensten?

Nein, ich werde über unseren Glauben und über das Evangelium des jeweiligen Tages predigen. Es gilt, den Menschen die frohe Botschaft zu verkündigen und ihnen den Glauben an Jesus Christus nahe zu bringen. Auf keinen Fall werde ich über Corona predigen, das tun die Medien und auch Politiker schon genug. Meine Aufgabe sehe ich darin, den Menschen Mut, Freude und Zuversicht zu schenken – sie aufzubauen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Denn gerade diese Liebe zu den Menschen hat in letzter Zeit sehr gelitten.

Wie viele haben andere und besonders auch Nachbarn denunziert. Weil Kinder nicht auf den Spielplatz sollten, weil Freund oder Freundin zu Besuch kamen. Ich denke, davon hat jeder gehört und vielleicht hat es manch einer selbst erlebt. Denn so wird Misstrauen gesät und so etwas ist nicht gut und schadet dem Gemeinwohl. Man könnte doch auch freundlich selber etwas sagen, bevor man die Behörden oder gar die Polizei informiert.

Also, ich denke, da ist es jetzt wichtig, die frohe Botschaft zu verkünden, das Evangelium auszulegen und Vertrauen wieder aufzubauen. Denn viele haben es ja nicht böse gemeint – sondern vielleicht in guter Absicht, wer weiß.