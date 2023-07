„Kaum zu glauben, dass schon wieder zehn Jahre vorbei sind, seit wir das 100-jährige Jubiläum des Musikvereins Roggenbeuren gefeiert haben“, stellt der Vorsitzende Michael Baumgartner fest. Damals hatte man in einem riesigen Zelt in Roggenbeuren und mit einem großen Festumzug das Jubiläum begangen. Das diesjährige Sommerfest am Wochenende, 29. bis 31. Juli, auf dem Schulhof in Wittenhofen wird ganz im Zeichen von 110 Jahre Musikverein stehen.

Am Samstag, 29. Juli beginnt der Festreigen um 18 Uhr mit der Kapelle aus Kröv, einem kleinen Weinort an der Mosel. Mit ihr verbindet die Roggenbeurer seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Ab 20 Uhr sorgt die Scherzachtaler Blasmusik, die mit dem von ihrem Tenorhornist Norbert Gälle komponierten Stück „Böhmischer Traum“ einen überaus beliebten Titel kreiert hat, für Unterhaltung. Der Eintritt ist frei. Die Gruppe ist auf ihrer Abschiedstour.

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr, bevor ab 11 Uhr der MV Bermatingen den Frühschoppen begleitet. Ab 14 Uhr übernimmt der gastgebende MV Roggenbeuren den musikalischen Part. Zum Feierabendhock am Montag ab 18 Uhr spielen erneut die Freunde aus Kröv auf, bevor der MV Ahausen um 20 Uhr den Ausklang des Festes gestaltet. „Wir hatten mehrere Dirigentenwechsel und sind sehr froh, dass jetzt mit dem Eigengewächs Alexander Hug als Dirigent Ruhe in die Kapelle eingetreten ist. Wir sind musikalisch auf einem guten Weg“, sagt Baumgartner.

Ein wichtiges Ereignis sei noch der Vorstandswechsel im Jahr 2021 gewesen, als Anton Rist nach mehr als 25 Jahren den Vorsitz abgegeben hat. Auch hat es in der jüngeren Vergangenheit viele Wechsel in der Kapelle gegeben. Verdiente Musikanten sind aus Altersgründen ausgeschieden, dafür sind junge Leute dazu gekommen. 60 Musiker sind aktiv. „Der Nachwuchs ist für uns ein großes Thema“, sagt die stellvertretende Vorsitzende, Viola Schneider. Deshalb gibt es am Sonntag von 12 bis 15 Uhr eine Instrumentenvorstellung.