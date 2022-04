Der Zweiradfahrer war auf der K 7754 in Richtung Azenweiler unterwegs und wollte bei Oberweiler einen vorausfahrenden Kastenwagen überholen, wie die Polizei mitteilt. Um nach dem Gegenverkehr zu schauen, lenkte er seine Maschine in Richtung Fahrbahnmitte und kollidierte dabei mit dem in diesem Moment entgegenkommenden Wagen. Zu einem Sturz kam es nicht.

Am Motorrad entstand rund 1000 Euro Schaden, am Mercedes wird dieser auf rund 3000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.