Bedingt durch die Abstandsregeln bildeten sich am Sonntag vor dem Wahllokal im Saal des Feuerwehrgerätehauses in Wittenhofen zeitweise kleinere Warteschlangen, die sich jedoch schnell wieder auflösten. Eine Wahlhelferin sorgte penibel dafür, dass sich nicht mehr als zwei Wähler im Wahllokal aufhielten. Die Wahlhelfer im Abstimmungsraum, Fabian Meschenmoser, Anita Russ und Josef Schmidmeister, koordinierten die Abstimmung mit Routine und Gelassenheit.

Bodenseekreis/Kreis Sigmaringen Landtagswahl 2021: Reaktionen, Analysen und weitere Ergebnisse in den Wahlkreisen Bodensee und Sigmaringen Das könnte Sie auch interessieren

„Der Andrang ist eher überschaubar, zumal es im Tal rund 1300 Briefwähler gibt; bei zirka 3400 Wahlberechtigten“, erklärte Bürgermeister Meschenmoser. Im Jahr 2016 hatte es bei etwa 3200 Wahlberechtigten nur 488 Briefwähler gegeben. In der Flächengemeinde Deggenhausertal wurden in den verschiedenen Ortsteilen fünf Wahllokale eingerichtet, sodass die Wähler kurze Wege hatten. In zwei Schichten waren 40 Menschen als Wahlhelfer eingeteilt. Für die Auszählung der Briefwahlunterlagen wurden 13 Helfer engagiert, sodass die Auszählung rasch erfolgen sollte.

Die Stimmung bei den Wählern

Nach Einwurf ihres Stimmzettels in die Wahlurne sagte Barbara Seifert: „Ich wünsche mir von der neuen Landesregierung mehr Sicherheit in der Planung, gerade auch bezüglich der Impfungen gegen Corona. Von der Politik wird viel versprochen und wenig eingehalten und es wird an den Menschen vorbeigeplant.“ Gisela Haas-Zeller meinte: „Grün haben wir ja, aber mir fehlt das Soziale, seit die SPD mit Kanzler Gerhard Schröder sich nicht gerade rühmlich verhalten hat.“

„Ich möchte mehr Sicherheit und eine bessere Planung im Gesundheitswesen, gerade auch bei den Impfungen gegen Corona“, sagt Barbara Seifert, Wittenhofen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Volker Kreidewolf sagte, er erwarte, dass es bei den Corona-Regeln kein Durcheinander gebe und dass endlich mehr geimpft werde, damit man nicht mehr so eingeschränkt sei. Erik Sohns, der für mehr Klima- und Umweltschutz plädiert, meinte: „Ich finde es schade, dass die Piraten-Partei nicht antritt, denn es sollten mehr Arbeitsplätze im IT-Bereich entstehen und das Thema Digitalisierung sollte stärker vorangetrieben werden.“

Erik Sohns, Wittenhofen: „Mir sind Klima- und Umweltschutz sehr wichtig und es sollten mehr Arbeitsplätze im IT-Bereich entstehen und das Thema Digitalisierung vorangetrieben werden.“ | Bild: Wolf-Dieter Guip

Das Endergebnis für das Deggenhausertal lautet: Martin Hahn (Grüne) kommt auf 37,7 Prozent, Dominique Emerich (CDU) auf 24,6 Prozent, es folgt Klaus Hoher (FDP) mit 13,7 Prozent, dann Christoph Högel (AfD) mit 6,7 Prozent und Jasmina Brancazio (SPD) mit 4,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,8 Prozent.