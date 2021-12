Deggenhausertal vor 2 Stunden

Lieferung direkt an die Haustür – Musikverein veranstaltet „Nikolausmarkt to go“

Zum zweiten Mal in Folge musste der Nikolausmarkt auf dem Schulhof in Wittenhofen Ende November coronabedingt abgesagt werden. Und so hat sich das Vorstandsteam des Musikvereins Roggenbeuren entschieden, eine Neuauflage des „Nikolausmarkt to go“ anzubieten.