Die Landesstraße 207 zwischen Deggenhausertal-Ellenfurt und Heilgenberg-Echbeck wird saniert. Im Zuge dieser Bauarbeiten wird in einem ersten Abschnitt zunächst eine Stützmauer in Echbeck saniert. Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen teilt dazu mit, dass diese Maßnahme aufgrund des schadhaften Bauwerks dringend erforderlich sei. Während der Arbeiten ist die Straße zwischen Oberboshasel und Echbeck ab Montag, 4. September bis zum 22. Dezember voll gesperrt.

Bürgermeister Fabian Meschenmoser findet es grundsätzlich erfreulich, dass nach jahrzehntelangem Hin und Her die L207 nun saniert werden soll. „Die Gemeinde Deggenhausertal hat sich stets konstruktiv an den Verfahren beteiligt und sieht auch die Notwendigkeit einer Sanierung“, sagt er.

Laut RP folgt ab Oktober die Fahrbahndeckenerneuerung. Die Arbeiten beginnen am nördlichen Bauende der Stützwand in Richtung Heiligenberg-Echbeck und enden bei Heiligenberg-Rickertsreute. Ab Mitte Dezember ist eine von der Witterung abhängige Winterpause vorgesehen. Bis zur Fortsetzung der Arbeiten im Frühjahr 2024 wird für die Verkehrsteilnehmer eine provisorische Verkehrsführung auf der Landesstraße 207 errichtet. Ab Frühjahr ist dann erneut mit einer monatelangen Vollsperrung zwischen Echbeck und Ellenfurt zu rechnen. Das RP bittet um Verständnis für die entstehenden Behinderungen.

Kosten bei rund 2,3 Millionen Euro

Die Gesamtbaukosten zur Sanierung des Stützwandabschnitts belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

Die Sanierung der L207 in Deggenhausertal zwischen Echbeck und Ellenfurt ist mindestens seit 2007 ein nicht enden wollendes Thema. Damals hatte der Gemeinderat dem Ausbau grundsätzlich unter einer ganzen Reihe von Forderungen zugestimmt. Dazu zählten unter anderem verkehrsberuhigende Maßnahmen an der Landesstraße 207 vor Deggenhausen und Wittenhofen, ein parallel verlaufender Radweg, Geschwindigkeitsbeschränkungen in der Ortsdurchfahrt Deggenhausen, Beschränkung auf 7,5 Tonnen bei Nacht, Sanierung der Ortsdurchfahrten von Untersiggingen und Wittenhofen sowie eine öffentliche Informationsveranstaltung für die Bevölkerung.

2010 hatte das RP ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Der Ausbau wurde jedoch nicht weiter verfolgt und eine Tonnagebegrenzung auf 7,5 Tonnen und eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Stundenkilometer verfügt. Dann war vorgesehen, die Fahrbahnsanierung ohne Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Dabei sollte die Sanierung weitgehend im Bestand erfolgen. Danach wurde es still und es passierte lange Zeit nichts.

Ende des Jahres 2022 wurde vom RP entschieden, sofern die Gemeinde Deggenhausertal ihre Bedingungen nicht zurücknimmt, lediglich eine neue Deckschicht aufzubringen und die Tonnage- und Geschwindigkeitsbeschränkung aufzuheben. In der Gemeinderatssitzung im Frühjahr 2023 zeigte sich der Rat recht ungehalten über die Ausführungen. Gemeinderat Wolfgang Rößler (FW) sagte damals: „Generell sind wir in der Verantwortung, die Sanierung nicht zu behindern, aber unsere Bedingungen sind legitim. Da wird ein großer Druck vonseiten des Regierungspräsidiums aufgebaut, den ich nicht verstehe.“

Sollte die Tonnage- und Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben werden, rechnet man im Deggenhausertal mit einem stärkeren Verkehrsaufkommen, vor allem was Lastwagen betrifft. Meschenmoser betonte, dass die Gemeinde stets Punkte aufgegriffen habe, die man infolge einer Ertüchtigung der Landesstraße als notwendig ansah und die umgesetzt werden sollten. Dabei gehe es im Wesentlichen um präventive Maßnahmen, um mögliche Gefahren und Ärger vorab im Keim zu ersticken. Anregungen waren und sind nach wie vor verkehrsberuhigende Maßnahmen in den Ortsdurchfahrten und Tempobeschränkungen, um Fußgänger und Anwohner zu schützen sowie ein straßenbegleitender Geh- und Radweg.

„Leider wurden unsere berechtigten präventiven und fahrradfreundlichen Anregungen bisher seitens des Regierungspräsidiums ignoriert beziehungsweise die Zuständigkeit weitergeschoben“, teilt Meschenmoser mit. Auch zeigten die bislang geführten Gespräche mit dem RP, dass die Bedenken nicht Ernst genommen wurden. „Wir hoffen jedoch weiterhin, dass wir im Dialog bleiben und gute Lösungen für beide Seiten finden werden. Wir sind dazu bereit“, sagt der Bürgermeister.