Durch die notwendige Energiewende und den von der Politik geforderten Umstieg auf erneuerbare Energien kommt Photovoltaik (PV)-Anlagen in der Freifläche größere Bedeutung zu. Dies ist auch seit geraumer Zeit ein Thema im Deggenhausertal. Im Gemeinderat wurden jüngst Kriterien für die Erstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen diskutiert und erarbeitet.

Auf dieser Grundlage hat die Verwaltung nun in der aktuellen Sitzung am Dienstagabend eine Bewertungsmatrix vorgestellt, anhand derer die in einer der nächsten Sitzungen vorzustellenden Anträge für Anlagen beurteilt und bewertet werden können. In die Matrix wurden die vonseiten des Gremiums zusätzlich vorgeschlagenen Kriterien zur Sichtbarkeit unter dem Punkt „Landschaftsbild“ eingearbeitet. Die Verwaltung hatte zudem vorgeschlagen, nach den sich aus der Matrix ergebenden Vorhaben maximal drei Bebauungspläne pro Kalenderjahr zu bearbeiten. In der aktuellen Ratssitzung wurde die Bewertungsmatrix im Detail sehr intensiv im Gremium diskutiert und alle Aspekte gründlich durchleuchtet. Bürgermeister Fabian Meschenmoser betonte: „Die Bewertungsmatrix ist die Richtschnur für die Bewertung der Flächenauswahl. Aber letztendlich entscheidet der Gemeinderat von Fall zu Fall, auf welcher Fläche eine PV-Anlage erstellt werden kann.“ Nachdem über die verschiedenen Anträge der Räte zur Änderung der Matrix abgestimmt worden war, erteilte der Gemeinderat der Matrix und dem Konzept für PV-Freiflächenanlagen die Zustimmung. Die Bewertung der einzelnen Projekte wird relativ aufwändig sein, weshalb entschieden wurde, ein Auswahlgremium aus der Mitte des Gemeinderates zu bilden, welches diese Bewertung vornimmt und gegebenenfalls die Standorte nochmals intensiver begutachtet.

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels bekenne sich die Gemeinde Deggenhausertal ausdrücklich zur Energiewende und zu einer naturverträglichen Energieerzeugung, hieß es. Dazu gehöre auch die Stromerzeugung durch Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Da die gesamte Gemarkungsfläche als landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet eingestuft ist, sei mit einer Fülle von entsprechenden Anträgen zu rechnen. Diese könnten aber nicht alle umgesetzt werden, da die Gemeinde Deggenhausertal als touristisch wertvolles und landwirtschaftlich geprägtes Gebiet auf eine ausgewogene Nutzung der Außenbereichsflächen achten müsse. Der Gemeinderat hatte deshalb Kriterien aufgestellt, anhand derer er abwägt, welche PV-Freiflächenanlagen zu welchem Zeitpunkt realisiert werden sollen. Dabei wurde berücksichtigt, dass vorerst nicht mehr als 1,5 Prozent der Gemarkungsfläche, das sind 93 Hektar, mit PV-Freiflächenanlagen überbaut werden sollen und maximal drei Bebauungsplanverfahren pro Kalenderjahr von der Gemeindeverwaltung geführt werden können. Interessenten müssen nachvollziehbar darlegen, inwieweit ihr Projekt den festgelegten Kriterien entspricht.