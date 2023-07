Mitte des vergangenen Jahres war vom Gemeinderat entschieden worden, den Breitbandausbau in der Gemeinde über das sogenannte Wirtschaftlichkeitslückenverfahren voranzutreiben. Damals war die vorläufige Kostenberechnung bei rund 8 Millionen Euro. Daraus war eine Bundesförderung im Rahmen des Graue-Flecken-Programms in Höhe von 4 Millionen Euro und eine Landesförderung in Höhe von 3,2 Millionen Euro abgeleitet worden. Das hätte bedeutet, dass die Gemeinde einen Anteil von etwa 800.000 Euro hätte tragen müssen.

In jüngster Gemeinderatssitzung erklärte der Geschäftsführer des mit der Ausschreibung beauftragten Unternehmens BKTeleconsult, Martin Götzer: „Für die Ausschreibung sind lediglich zwei Angebote eingegangen.“ Nach Diskussionen mit den Anbietern und deutlicher Preissenkung hat TeleData, ein Tochterunternehmen des Stadtwerks am See und der Technischen Werke Schussental, das wirtschaftlichste Angebot mit nahezu 18 Millionen Euro vorgelegt.

Auf die Feststellung von Manuel Haag (CDU), „wir sind von rund 8 Millionen Euro ausgegangen und nun sind wir mit fast 18 Millionen Euro weit von der ursprünglichen Schätzung entfernt“, erklärte Götzer, man kenne die interne Kalkulation der Unternehmen nicht.

Auf die Frage von Wolfgang Rößler (FW), warum die Kostenschätzung so viel von den Angeboten abweicht, erklärte Götzer, dass das System zur Kostenschätzung vom Bund vorgeben sei. Und früher die Telekom und jetzt die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) das Schätzungssystem vorgebe und PwC kaum Erfahrung bei Themen rund um das Verlegen von Glasfaser habe. Außerdem seien die Baupreise drastisch angestiegen.

Warum nur zwei Unternehmen ein Angebot abgegeben haben? Das sei darin begründet, dass eine Erschließung einer kleinen Flächengemeinde wie Deggenhausertal für die Anbieter nicht attraktiv sei. Denn der Anteil der späteren Nutzer im Verhältnis zu größeren Städten und Gemeinden sei eher gering. Auf die Feststellung, dass Deggenhausertal beim Thema „Graue Flecken“ hinterherhinke, entgegnete Bürgermeister Fabian Meschenmoser: „Beim Thema ‚Graue Flecken‘, bei dem Anschlüsse mit weniger als 100 Mbit je Sekunde aufgewertet werden, sind wir vielen anderen Kommunen voraus. Viele andere Gemeinden beschäftigen sich mit ‚Weißen Flecken‘, bei denen höchstens eine Geschwindigkeit von 30 Mbit je Sekunde erreicht wird.“

Martin Störk (CDU) hakte nach: „Reichen die knapp 18 Millionen oder kann da noch was dazu kommen?“ Das müsse reichen, es könne eher etwas weniger werden, meinte Götzer, man müsse die konkrete Planung abwarten. Weiteres könne eintreten, weil die Gemeinde in Vorleistung gehen müsse und es bei PwC länger dauere, bis die Rechnungen geprüft seien und das Geld an die Gemeinde überwiesen werde. „Es ist ein schwerer Beschluss für den Gemeinderat und den Bürgermeister, aber wir haben diesen Weg nun eingeschlagen“, sagte Fabian Meschenmoser. Es sei eine Infrastruktur, die den Einwohnern der Gemeinde zugutekommt.

Unter Vorbehalt der entsprechenden Erhöhung der Zuwendungsbescheide von Bund und Land sowie der Bestätigung des Ergebnisses durch einen Wirtschaftsprüfer stimmte der Gemeinderat der Vergabe des Breitbandausbaus im Wirtschaftlichkeitslückenverfahren des Graue-Flecken-Programms an die Firma TeleData zum Angebotspreis von fast 18 Millionen Euro zu.