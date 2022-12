Deggenhausertal – Die Verwaltung lässt rund 139 Hektar gemeindeeigenen Wald bewirtschaften. Dem Forstwirtschaftsplan 2023 stimmte der Gemeinderat in jüngster Sitzung zu. Bei Aufwendungen insbesondere für die Ernte von Forsterzeugnissen und für die Forstverwaltung von 69 700 Euro gegenüber Erträgen aus Holzverkäufen von 77 650 Euro wird ein Überschuss von fast 8000 Euro erwartet.

Revierförster Markus Kramer erläuterte, dass sich die Situation in den Wäldern im Bodenseekreis wieder etwas entspannt habe – im Vergleich zu den großen Schadholzmengen in den Vorjahren, was durch extreme Witterung bedingt war. Niederschläge und kürzere Hitzephasen hätten den Waldbeständen eine Verschnaufpause verschafft.

Die Klimaprognosen unterstreichen laut Kramer den dringenden Handlungsbedarf einer Anpassung der Wälder an den Klimawandel. Sehr abhängig von den weiteren konjunkturellen Entwicklungen der nächsten Monate werde die Situation am Holzmarkt sein. Aus heutiger Sicht lasse sich für den Nadelstammholzmarkt ein rückläufiges Preisniveau prognostizieren. Gleichzeitig bestehe wegen der Krisensituation hohe Nachfrage nach Brennholz und weiteren Energieholzsortimenten mit entsprechend anziehenden Preisen.

Elmar Reisch hat als Vertreter des verhinderten Leiters des Forstamtes am Landratsamt, Andreas Schmid, dem Gemeinderat einen Überblick über die Situation der Wälder im Landkreis gegeben. Die Jahresdurchschnittstemperaturen seien seit 1961 um 1,5 bis 2 Grad Celsius gestiegen, wobei die Niederschläge in etwa konstant geblieben seien. Durch die Verdunstung sei besonders für den Flachwurzler Fichte die Situation dramatisch geworden. Beim Schadholzaufkommen seit 2017 sei die Fichte mit 86 Prozent an der Spitze. Durch die Trockenheit könne die Fichte nicht genügend harzen und sich nicht gegen den Borkenkäfer wehren. In der Forstwirtschaft begegne man dem mit dem Pflanzen von Tiefwurzlern wie etwa Ahorn, Stileiche oder anderen resistenten Sorten.