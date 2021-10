Nach der im Gemeinderat präsentieren „Ist-Stand-Analyse“ erfüllt die Gemeinde derzeit einen kumulierten Zielerreichungsgrad von 50 Prozent bei den sechs vorgegebenen Handlungsfelder beim European Energy Award (EEA), ein europäisches Gütezertifikat für die Nachhaltigkeit der Energie- und Klimaschutzpolitik. Der Gemeinderat stimmte dem Ergebnis zu und beauftragte die Verwaltung weitere Schritte einzuleiten.

„Die Daten für die Analyse zusammenzutragen, war nicht ganz einfach“, erklärte Bürgermeister Fabian Meschenmoser. Es sei wichtig gewesen zu sehen, wo die Gemeinde steht und wo die Potenziale sind. Darauf könne man nun aufbauen. Es sei ein kontinuierlicher Prozess, der weiter gelebt werden müsse. Im Oktober 2018 hatte das Gremium entschieden, dass die Gemeinde am EEA teilnimmt. „Wir begeben uns auf einen grünen Weg, mit dem viele Themen abgedeckt werden und es ist wichtig, dass man sich aktiv auf diesen Weg begibt“, unterstrich Bürgermeister Fabian Meschenmoser seinerzeit.

Die Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen wurden in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt auch energetisch saniert und leistet so einen positiven Beitrag für das EEA-Audit. So wurde beispielsweise die Fensterfront erneuert. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Die Energieagentur Ravensburg war beauftragt worden, die Kommune in Richtung Klimaschutz und Energie unabhängig zu beraten und zu begleiten. Dabei gelte es, Klimaschutz von unten herauf, also von der kommunalen Ebene her zu organisieren, weil die Kommunen die Entscheidungsträger in der breiten Fläche seien. Durch die Corona-Pandemie verzögert, war von Herbst 2019 bis Ende des ersten Quartals 2021 die „Ist-Stand-Analyse“ in den sechs Handlungsfeldern durchgeführt worden. Dazu zählen Entwicklungsplanung und Raumordnung, Kommunale Gebäude, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation und Kooperation.

Das neue Rathaus in Wittenhofen wurde unter energetischen Gesichtspunkten geplant und gebaut. Unter anderem wird es mit Erdwärme beheizt und auf dem Pultdach Richtung Süden sind Fotovoltaik-Anlagen installiert. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Nach den EEA-Vorgaben würde die Gemeinde beim für 2022 geplanten Audit eine Auszeichnung erhalten. Wobei klar ist, dass die Arbeit erst jetzt richtig anfängt, denn um eine Gold-Zertifizierung zu erhalten, muss die Gemeinde einen Erfüllungsgrad von 75 Prozent erreichen. Nun gilt es ein Klimaleitbild 2045 und ein energiepolitisches Aktivitätenprogramm 2030 für die Gemeinde zu entwickeln und umzusetzen.