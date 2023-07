Gemäß Kindergartenbetreuungsgesetz hat die Gemeindeverwaltung den jährlich zu erstellenden Kindergartenbedarfsplan für das Kindergartenjahr 2023/24 erstellt. Der Gemeinderat hat zugestimmt.

Als Fazit stellte Sabrina Schorer, in der Verwaltung für den Bereich Kinderbetreuung zuständig, in jüngster Ratssitzung fest: „Die Gemeinde Deggenhausertal ist mit der Tagesbetreuung von Kindern sowohl im Kleinkind- als auch im Kindergartenbereich gut aufgestellt und bietet ein bedarfsgerechtes und vielseitiges Angebot.“ Für das Kindergartenjahr 2023/2024 stünden ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung. Die Kindergärten in Untersiggingen und in Limpach seien komplett ausgebucht, in der Naturgruppe in Limpach sowie im Kindergarten in Deggenhausen können noch ausreichend Plätze als Puffer nachgewiesen werden. Mit den Plätzen der Naturgruppe und den freien Kapazitäten im Kindergarten Deggenhausen könne die Gemeinde, Stand heute, auch für die kommenden Kindergartenjahre ausreichend Plätze zur Verfügung stellen, sagte Schorer.

Zu den Hintergründen der Bedarfsplanung: Während seit 2012 im Durchschnitt 39 Geburten pro Jahr in der Gemeinde Deggenhausertal registriert wurden, waren es 2022 mit 55 Geburten so viele wie nie zuvor. Dieser Anstieg ist bei den mittelfristigen Planungen zu berücksichtigen. Aktuell gibt es 235 genehmigte Plätze in den gemeindlichen Kindergärten Untersiggingen, Krippe Untersiggingen, Kindergarten Deggenhausen und Limpach sowie im in freier Trägerschaft betriebenen Waldorfkindergarten in Untersiggingen im Ü3-Bereich (über drei Jahre). Im U3-Bereich (unter drei Jahre) sind es 50 Plätze. Für das Kindergartenjahr 2023/24 sind im Kinderhaus Untersiggingen alle Plätze belegt. Im Teilort Deggenhausen gibt es eine Reserve von fünf Plätzen, in Limpach von neun Plätzen und im Waldorfkindergarten von 13 Plätzen. Außerdem wird in diesem Jahr eine Naturgruppe in Limpach eröffnet, wo bis zu 20 Plätze angeboten werden können, wobei zunächst nur bis zu zehn Plätze belegt werden sollen.

Gemeinderat Wolfgang Rößler (Freie Wähler) kommentierte: „Der Bedarfsplan zeigt uns, wo wir stehen und andere Gemeinden werden uns wohl darum beneiden.“ Bezüglich der hohen Geburtenrate in der Gemeinde – teils auch auf die neuen Baugebiete zurückzuführen, wollte er wissen, ob die Puffer bei den Plätzen auch in Zukunft ausreichen. Sabrina Schorer bejahte dies. „Wir haben genug Puffer in Deggenhausen und durch die neue Naturgruppe.“ Und im Notfall könne man relativ kurzfristig an einem anderen Standort eine weitere Naturgruppe einrichten.

In der Ratssitzung wurde auch über die Änderung der Kindergartengebührensatzung beraten und diese beschlossen. Von den Vertretern des Gemeindetags, Städtetags und der kirchlichen Fachverbände wird jährlich eine gemeinsame Empfehlung zur Höhe der Elternbeiträge herausgegeben. Ausgangslage für diese Gebührenempfehlung ist, dass landesweit eine Deckung von rund 20 Prozent der tatsächlichen Betriebsausgaben durch Elternbeiträge angestrebt wird. Zuletzt hat es eine Anpassung zum 1. September 2022 gegeben. Damals wurde der Beitrag um 3,9 Prozent erhöht. Die nächste Anpassung wird zum neuen Kindergartenjahr mit plus 8,5 Prozent erfolgen. Nach wie vor unterliegt die Arbeit im Betreuungsbereich stetigen Kostensteigerungen, nicht zuletzt durch den Abschluss des neuen Tarifvertrags im vergangenen Jahr. Der Kostendeckungsgrad war im vergangenen Jahr in der Gemeinde Deggenhausertal bei 11 Prozent. Im Jahr 2022 war der Abmangel für die Kinderbetreuungseinrichtungen bei knapp 1,3 Millionen Euro.