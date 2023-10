Mit ihren Zwillingen Julian und Nico war Katja Auer, die selbst Erzieherin und Landwirtin in Oberweiler im Deggenhausertal ist, nach Limpach gekommen: „Noch bevor die Naturgruppe im Gemeinderat genehmigt wurde, habe ich bereits bei Sabrina Schorer, die in der Verwaltung für Kindergärten zuständig ist, mein Interesse an einer Naturgruppe bekundet.“ Sie hat ihre Zwillinge für September kommenden Jahres bei der Naturgruppe angemeldet, weil sich die Kinder schon jetzt für die Landwirtschaft interessieren und das Naturerlebnis gut für die Kinder ist. Die Kinder könnten dort viel selbst gestalten, ohne vorgefertigtes Material, und sie findet das Konzept gut.

Fabienne Schnurr mit Simon (auf dem Arm), der in die Naturgruppe soll, und Lion, der im Kindergarten Deggenhausertal ist, findet großartig, dass es jetzt im Tal eine Naturgruppe gibt. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Fabienne Schnurr aus Urnau, deren Sohn Lion im Kindergarten in Deggenhausen ist, möchte ihren Sohn Simon, wenn er alt genug ist, bei der Naturgruppe anmelden. „Ich finde es großartig, dass es jetzt im Tal eine Naturgruppe gibt, weil ich mir das gewünscht habe“, sagt Schnurr, weil die Kinder gern draußen sind. Das Konzept sei ganz toll, weil die Gruppe an den Kindergarten in Limpach angegliedert ist.

Bauamtsleiter Tobias Kretzdorn mit Sohn Kalle vor dem Bauwagen der Naturgruppe in Limpach. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Tobias Kretzdorn, Leiter des Ortsbauamts in Deggenhausertal, ist mit Sohn Kalle gekommen: „Wir haben noch zwei Jahre Zeit, bis Kalle ins Kindergartenalter kommt und überlegen noch, ob wir ihn in die Naturgruppe geben.“ Kretzdorn hat gemeinsam mit Sabrina Schorer die Ausschreibung für den Bauwagen gestaltet und den Aufbau begleitet. Die Erdarbeiten hatte die Firma Josef Roth aus Untersiggingen erledigt. Und bei dem Höhenunterschied des Geländes hätte es sich angeboten, den Wagen so zu positionieren, dass die Zugänge ebenerdig sind und keine Treppe erforderlich ist.

Ein rustikales Tiny-House für Kinder

Eingangs hatte Bürgermeister Fabian Meschenmoser betont: „Es war der Wunsch, eine Naturgruppe mit einem neuen Betreuungskonzept im Tal einzurichten und der Gemeinderat hat sich zunächst zur Umsetzung des Projekts informieren müssen, aber wir haben es geschafft.“ Es gebe im Wagen Wasser aus einem Kanister, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und einen Stromspeicher für Licht sowie eine Gasheizung mit einer Gasflasche. Es sei eher ein rustikales Tiny-House für Kinder. Es passe sehr gut, dass der Kindergarten in Limpach erst kürzlich in Teilen saniert und erweitert sowie die sanitären Anlagen erneuert wurden, weil die Naturgruppe alle Einrichtungen mit nutzen könne.

Großes Interesse bei der Weihe der Naturgruppe beim Kindergarten in Limpach durch Pfarrer Jürgen Schmidt. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Froh zeigte sich der Bürgermeister, dass man mit der Naturpädagogin Martina Volkmann und dem Jugend- und Heilerzieher Philipp Schneider zwei qualifizierte Erzieher gewinnen konnte. Der Wagen selbst hätte rund 100.000 Euro gekostet, wobei es eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro aus dem Ausgleichstock gegeben hätte. Bevor Pfarrer Jürgen Schmidt den Wagen und die Naturgruppe segnete, unterstrich er: „Kinder sind unsere Zukunft und wir sollen ihnen eine schöne Welt hinterlassen.“ Deshalb sei es für ihn ganz klar gewesen, zur Aufstellung des Wagens ein Stück Kirchgelände zur Verfügung zu stellen, damit die Kinder die Schöpfung Gottes kennenlernen können, und für das gute Miteinander im Deggenhausertal.

Naturpädagogin Martina Volkmann und Jugend- und Heilerzieher Philipp Schneider vor dem Wagen der Naturgruppe mit traumhaften Ausblick bis in die Alpen – bei entsprechendem Wetter. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Bisher nur ein Kind in der Gruppe

Erzieherin Martina Volkmann erklärte, dass in der Gruppe „Waldwichtel mit Bergsicht“ derzeit erst ein Kind sei, aber es wird davon ausgegangen, dass nicht zuletzt durch den Tag der offenen Tür und das große Interesse an der Veranstaltung der Zulauf auf absehbare Zeit besser werden würde. Es gab bereits am Tag der offenen Tür Eltern, die großes Interesse gezeigt haben, ihre Kinder bei der Naturgruppe anzumelden, wenn auch erst in der Zukunft.

