Dem Antrag der Gemeinde zur Aufstellung eines „Bauwagens“ auf dem Grundstück des Kindergartens in Limpach hat der Gemeinderat zugestimmt. Die Gemeinde möchte auf dem Grundstück des gemeindlichen Kindergartens eine Naturgruppe bilden. Der Standort befindet sich im bauplanungsrechtlichen Außenbereich. Es ist nicht vorgesehen, den Wagen an die Wasserversorgung oder die Abwasserbeseitigung anzuschließen. Der Zugang ist fußläufig geplant. Insofern ist die Erschließung gesichert.

Der beheizbare Bauwagen soll den bis zu 20 Kindern der Naturgruppe als Rückzugsort, Aufenthaltsraum und für pädagogische Angebote dienen. Bei der Planung für eine Naturgruppe war in einer vorangegangenen Ratssitzung vonseiten der Verwaltung argumentiert worden: Nach derzeitigem Wissensstand werden im Kindergartenjahr 2023/2024 im Tal 31 Kinder drei Jahre alt. Das bedeutet, dass die drei Kindergärten in Untersiggingen, Deggenhausen und Limpach an ihre Kapazitätsgrenzen kommen könnten. Deshalb war bereits im Kindergartenbedarfsplan 2022/2023 aufgeführt worden, dass die Schaffung einer Naturgruppe eine gute Möglichkeit wäre, weitere Betreuungsplätze zu schaffen. Weiterhin könnte mit einer Naturgruppe ein weiteres attraktives Angebot zu den bisherigen Betreuungsformen geschaffen werden. Grundsätzlich können in einer Naturgruppe bis zu 20 Kinder betreut werden. Zu Beginn sollen jedoch zunächst maximal zehn Kinder betreut werden. Der Start für die Naturgruppe ist zum neuen Kindergartenjahr 2023/2024 geplant.

In der Naturgruppe halten sich die Kinder das ganze Jahr über und bei fast jedem Wetter draußen auf. Sie spielen in der Natur und lernen Tiere, Pflanzen und die Elemente wie Wasser, Erde oder Feuer kennen. Ein strukturierter Tagesablauf und feste Regeln geben den Kindern einen sicheren Rahmen, sich möglichst frei zu entfalten. Die Kooperation mit der Kindergartengruppe in Limpach wird ebenso ein großer Bestandteil sein.