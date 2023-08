In Schwende hat sich über die Jahre der Wettbewerb im Matsch-Brennball zu einem Höhepunkt der Freizeit entwickelt. Wobei der Wettbewerb an sich weniger die große Motivation der Kinder ausmacht, sondern vielmehr der große Spaß darin besteht, mal richtig im Schlamm zu versinken und über die Rutschbahn ins Ziel zu gleiten. Für eine Woche sind 66 Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren unter dem Motto „Eine Woche voller Action“ im Zeltlager Schwende bei Urnau im Deggenhausertal.

Organisiert wird die Freizeit vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Ferienwelt der Diözese Rottenburg-Stuttgart. „Die Nachfrage nach Plätze in den Freizeiten ist gegenüber den Vorjahren stark angestiegen“, sagt Teamleiterin Julia Engelhardt und ergänzt, „die Kinder wollen raus, wollen ihre Freiheit“. So seien für die erste Woche 26 und die zweite Woche zehn Kinder auf einer Warteliste gestanden, erklärt sie.

Weiterhin hätten viele Kirchengemeinden, die sonst auch Freizeiten angeboten haben, in Ermangelung von Teamern ihre Freizeiten gestrichen. Auch für die Erzdiözese werde es immer schwieriger, die Freizeiten zu akzeptablen Preisen anbieten zu können, weil es weniger Mittel aus dem Bundeshaushalt gibt, die Kirchensteuereinnahmen zurückgehen und nicht zuletzt die Vorschriften, wie bei der Hygiene, immer strenger werden.

Lager gibt‘s seit mehr als 30 Jahren

Wobei Engelhardt betont, dass die Familie Heimpel, der der Platz in Schwende gehört, nur eine geringe Pacht verlangt, den Platz mäht und sehr entgegenkommend in jeder Beziehung sei. Seit mehr als 30 Jahren gibt es das Zeltlager Schwende. Und was geht so ab im Lager? Gemeinsam mit anderen Kindern herumtoben, spielen und verrückte Dinge ausprobieren. Auf geht‘s in den Wald: Eine Hütte wird gebaut oder man geht auf Entdeckungsreise. Auch Wasserratten kommen bei einer Bachwanderung auf ihre Kosten.

Der Tagesablauf folgt einem gewissen Rhythmus: Nach dem Wecken mit Musik, dem gemeinsamen Frühstück leitet ein aktivierendes Spiel den Tag ein. Anschließend übernimmt jedes Zelt täglich wechselnde Aufgaben wie: Holz sägen fürs Lagerfeuer, Mithilfe bei der Küchenarbeit, Sauberhalten des Zeltlagerplatzes und die Versorgung der Tiere. Nach dem Mittagessen ist Siesta oder freie Zeit zum Spielen. Nach einer kleinen Zwischenmahlzeit startet das jeweilige Tagesprogramm.

Am Abend kommt nach dem Abendessen das Chillen am Lagerfeuer nicht zu kurz; es wird gesungen am Lagerfeuer, Quizspiel und verschiedene Unterhaltungen sowie Planungen für den kommenden Tag sind die Themen. In Summe sind sich die befragten Kinder einig, dass das Lagerleben großartig sei, weil man schnell viele neue Leute kennenlernt und selbst die verschiedenen Dienste machen Spaß – nur der Spüldienst ist nicht sonderlich beliebt.

Ein Oasenzelt der Ruhe

Auch einen Lagerseelsorger, Pastoral-Referent Andreas Hund, gibt es und ein, etwas abgelegenes, Oasenzelt der Ruhe. „Hier finden Kinder Platz, die mal etwas Ruhe brauchen, denen das Leben auf dem Platz mal zu viel wird oder die auch einfach nur mal ein vertrauliches Gespräch suchen“, so Hund. Es gebe zum Abschluss des Lagers auch noch eine Fackelwanderung mit anschließendem Lagerfeuer mit einem Impuls-Gottesdienst, wobei nicht missioniert würde.