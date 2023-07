Der CDU-Ortsverband hat unter dem Motto „Kita, Grundschule und dann – G 9 jetzt!“ zu einem Informationsabend eingeladen. Referentin Corinna Fellner, Initiatorin des Volksantrags G 9, informierte die Besucher im Saal des Feuerwehrgerätehauses über die aktuelle Situation an den Gymnasien.

Seit sechs Jahren engagiert sich Fellner für die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (G 8). Im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern hält Baden-Württemberg an G 8 fest, obwohl nach einer Umfrage die Mehrheit der Eltern und Schüler sowie auch viele Lehrer eine Rückkehr zu G 9 befürworten, so Fellner.

„Wir haben keine Bodenschätze, wir haben als Ressource nur unsere Kinder“, ist eines der Argumente von Corinna Fellner für ihr Engagement, dass sich durch den Volksantrag zu einem Fulltime-Job entwickelt hat. Von den für den Volksantrag erforderlichen Stimmen haben die Initiatoren laut Fellner bereits gut die Hälfte eingesammelt. Als wesentliche Ziele für die Wiedereinführung von G 9 nannte Fellner unter anderem, dass die Schüler wieder mehr Zeit zum Lernen, zum Üben und Anwenden, also für die Vertiefung des Stoffs haben. Denn Lernen könne man nicht im Akkord. Mehr Zeit für außerschulisches Lernen, wie für Engagement in sportlicher, musikalischer, sozialer, politischer und kirchlicher Hinsicht oder für Natur und Umwelt.

Zu den damaligen Zielen, das G 8 einzuführen, sagte Corinna Fellner: „Es ging unter anderem darum, dass die jungen Menschen früher mit dem Gymnasium und dem Studium fertig sind.“ Auch sei das Niveau beim Abitur angepasst worden, damit der Bevölkerung gleichbleibende Notenschnitte präsentiert werden konnten.

Interessant waren die Ausführungen der ehemaligen Gymnasiallehrerin Gabi Mecking aus Urnau. „Ich bin seit einigen Jahren im Ruhestand, aber ich habe immer noch Wut. Das kann man nicht machen, den Schülern ein Jahr wegzunehmen.“ Laut Mecking sei den Lehrern G 8 aufgedrückt worden – anschließend habe man sie damit allein gelassen. Der zwischenmenschliche Bereich sei dadurch verloren gegangen und es sei nicht mehr möglich gewesen, individuell auf Schüler zuzugehen.

„Wir Lehrer wurden von Pädagogen zu reinen Stoffvermittlern“, erinnert sich Mecking. Und die Nachhilfe-Industrie hätte geboomt. Jetzt gelte es, den Schülern wieder die Chance zu geben, in Ruhe zu arbeiten und Hobbys zu betreiben. Und den Lehrern Luft zu verschaffen, damit sie wieder mehr auf die Schüler eingehen können.