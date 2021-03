Der Monteur der Firma Swietelsky-Faber aus Freilassing, Radek Halama, steht bei einem Baustellenfahrzeug in der Lellwanger Straße in Obersiggingen und betrachtet den geöffneten Abwasserschacht. „Um den Kanal mit dem Inlinersystem zu reinigen und zu sanieren, müssen die Schächte glatt und eben sein und auch die Innenseiten der Kanalrohre dürfen keine Unebenheiten aufweisen“, erklärt er auf Nachfrage dieser Zeitung. Gegebenenfalls müssten auch Steigeisen in den Schächten vorübergehend entfernt werden. Nur wenige Meter entfernt davon, in Höhe der Kreuzung Zur Kelter, soll in den nächsten Tagen die Straße partiell geöffnet werden. Hierzu erklärt Ortsbaumeisterin Karin Schukat: „Es gibt Situationen im Kanalsystem, bei denen die Reinigungs-, Roboter- und Inlinertechnik nicht möglich ist und weil neben der Reinigung der Kanäle auch Schachtsanierungen erforderlich sind, muss an dieser Stelle gegraben werden.“ Durchfahrtsmöglichkeiten sollen während der Arbeiten gewährleistet bleiben.

Abschluss bis Mitte Mai

Die jetzt begonnenen Arbeiten in den Ortsteilen Wittenhofen und Obersiggingen sollen bis Mitte Mai abgeschlossen sein. Anwohner sollten beachten, dass die Arbeiter gegebenenfalls auch auf Privatgrundstücke kommen müssen, sofern dort Schächte liegen, von denen aus Reinigungs-, Sanierungs- und Wasserhaltungsmaßnahmen erledigt werden müssen. Gemäß der gemeindlichen Abwassersatzung sind den beauftragten Firmen und der Bauüberwachung Zutritt auf die Grundstücke zu gewähren. Auch müssen die Hausanschlussschächte auf den jeweiligen Grundstücken sichtbar und frei zugänglich sein.

Ein Montagefahrzeug der Firma Swietelsky an einer Engstellte in Obersiggingen; im Hintergrund die Abzweigung zur Straße Zur Kelter, wo es gelegentlich zu Behinderungen kommen kann. Guip | Bild: Wolf-Dieter Guip

Zu den Terminen: Noch bis zum 7. Mai soll die Reinigung und unterirdische Kanalsanierung erfolgen. Die Reinigung und Abschlussuntersuchung der sanierten Kanäle und Schächte ist in der Zeit von 10. Bis 15. Mai geplant. Eine abschnittsweise Vollsperrung des Straßenbereichs Zur Kelter ist ab Höhe der Mosterei Kopp bis zur Einmündung Lellwanger Straße voraussichtlich ab dem 1. April geplant.