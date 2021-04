Vorm Rathaus in Wittenhofen überreicht Marco Steidle „Bottle 1 aus Batch 1“, also die erste Flasche aus der ersten Charge, seines neu kreierten Gins an Bürgermeister Fabian Meschenmoser. Und warum an den Bürgermeister? „Ich habe lange überlegt, wie mein Gin heißen soll. Viele Gins heißen nach den verschiedenen Regionen, aber ich wollte etwas ganz Spezielles haben. Deshalb heißt mein Gin 8869 Dry Gin“, sagt Marco Steidle.

Die Auflösung: 88693 ist die Postleitzahl von Deggenhausertal. Außerdem bedeute die erste Acht, dass im Gin acht „Botanicals“, das heißt Pflanzengruppen, in die Gestaltung des Gins einfließen und die 86 bedeutet, dass 86 Schritte erforderlich seien, um eine Flasche des Gins herzustellen. Denn die Herstellung von Gin sei sehr aufwendig. „Ich als Gin-Liebhaber finde es klasse, dass es bei uns im Tal jetzt einen eigenen Gin gibt und es vor allem auch den Bezug zu Deggenhausertal über die Postleitzahl gibt und dazu die ländlich anmutende Flasche, die aus dem altem Material Steingut und damit gleichermaßen modern und anspruchsvoll ist“, freut sich Meschenmoser.

Ein Jahr bis zum fertig entwickelten Gin

Und wie ist es zum D-Tal-Gin gekommen? Der 23-jährige Marco Steidle, gelernter Destillateur, der in einer Brennerei in der Ortenau arbeitet, wollte schon seit Längerem einen eigenen Gin herstellen, „weil ich dann selbst entscheiden kann, wie er schmeckt“. Die Entwicklung eines Gins sei sehr aufwendig und es habe ungefähr ein Jahr gebraucht, bis er jetzt die erste Flasche öffentlich vorstellen konnte.

In einer Alkohol-Wasser-Mischung – es wird Weizendestillat verwendet, da dies keinen Eigengeschmack hat, – werden zwei separate Ansätze aufgesetzt. Ein Ansatz mit Wacholder und Zitrus und ein weiterer mit Herbalen und Floralen, also den Botanicals. Die Ansätze werden destilliert und die fertigen Destillate werden dann nach dem speziellen Rezept verschnitten. So entsteht ein individueller Gin.

Bald soll es Steidles Gin auch im Einzelhandel geben

Zu kaufen gibt es ihn zunächst im Gasthof Sternen in Obersiggingen. „Ich habe bereits Kontakte in den Einzelhandel, der an einer Vermarktung interessiert ist“, sagt Steidle, der im Deggenhausertal aufgewachsen ist und dessen Eltern den „Sternen“ führen.