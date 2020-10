In Deggenhausertal sind gibt es ab sofort zwei öffentlich zugängliche Laien-Defibrillatoren der Björn-Steiger-Stiftung. Ein Gerät befindet sich in einem Außenwandkasten am Kinderhaus Untersiggingen und das zweite in der Sparkassenfiliale in Wittenhofen.

Der Defibrillator im öffentlich zugänglichen Bereich der Sparkasse in Wittenhofen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Bei der offiziellen Übergabe beim Kinderhaus betonte Bürgermeister Fabian Meschenmoser: „Auch wenn die Standortsuche zunächst etwas schwierig war, freuen wir uns, dass wir jetzt zwei Defibrillatoren im Tal haben.“ Es höre sich zwar komisch an, aber man hoffe, sie nie benutzen zu müssen.

Wunsch nach weiteren Geräten in den Teilorten

Neben dem Bürgermeister waren Johanna Ziegler, Projektkoordinatorin der Björn-Steiger-Stiftung, Bettina Henning vom Kinderhaus und Christopher Raiser, Geschäftsführer von Kneissler Brüniertechnik, vor Ort. Das Unternehmen hat das Gerät am Kinderhaus gesponsert. Dazu ergänzte Fabian Meschenmoser: „Wir sind eine Flächengemeinde und da wäre es ganz schön, wenn sich Sponsoren finden würden, um auch in anderen Teilorten noch Defibrillatoren installieren zu können.“

Erste Hilfe bei Herznotfällen

Ziegler erklärte Aufgabe und Funktion des Geräts: „Wer Zeuge eines Herznotfalls wird, kann mit diesem handlichen, mobilen Gerät optimal Erste Hilfe leisten und Leben retten.“ Die Bedienung des Laien-Defibrillators sei absolut narrensicher. Nach dem Einschalten gebe das Gerät die Anwendungsschritte akustisch vor.

48 Geräte im Bodenseekreis installiert

Im Rahmen des Projekts „Herzsicherer Bodenseekreis“ stattet die Björn-Steiger-Stiftung öffentliche und hoch frequentierte Orte mit Laien-Defibrillatoren aus und schult Menschen in Wiederbelebungsmaßnahmen. Im Bodenseekreis seien bisher 48 Defibrillatoren installiert worden. Bisher sei noch keiner genutzt worden. Ziegler, die die Funktionsweise beim Kinderhaus auch demonstrierte, betonte, man könne bei der Anwendung nichts falsch oder kaputt machen, das Gerät führe durch alle erforderlichen Maßnahmen.