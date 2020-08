Deggenhausertal vor 1 Stunde

Im Bio-Hotel Mohren kommen die Lebensmittel vom eigenen Feld direkt in die Küche

Die eigene Landwirtschaft liefert dem Bio-Hotel Mohren in Limpach im Deggenhausertal frische Lebensmittel in Bioqualität. Obst, Fleisch, Gemüse und Kräuter kommen direkt nach der Ernte in die Küche und auf die Teller der Gäste. Der SÜDKURIER hat sich auf dem Bioland-Gutshof umgesehen.