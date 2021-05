Zu den Bedingungen für Öffnungen zählt, dass beispielsweise Gäste in Ferienwohnungen alle drei Tage einen Coronatest machen oder Gaststättenbesucher einen aktuellen Test haben müssen. Ausgenommen sind bereits zwei Mal Geimpfte oder Genesene. Die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee hat in Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe im Berggasthof Höchsten eine Schulung durchgeführt, die die Teilnehmer autorisieren, Corona-Tests durchzuführen und diese auch zu bescheinigen.

„Ich habe gelesen, dass sich die Gäste in unseren Ferienwohnungen alle drei Tag testen lassen müssen“, sagt Ingo Jehle vom gleichnamigen Ferienhof in Limpach. Da die Testzentren in der Umgebung aber sehr gut ausgelastet seien und er seinen Gästen einen zusätzlichen Service bieten möchte, nimmt Ingo Jehle an der Schulung teil. Ähnlich äußert sich Tereza Kajfosova aus Horgenzell, die beruflich in der Pflege tätig ist und für ihren Partner, der Ferienwohnungen vermietet, die Gäste testen will.

Richard Öxle vom Schwanenstüble in Markdorf macht die Schulung, um seinen Gästen mit Tests den Zugang in das Restaurant zu erleichtern. Maik Dickler vom Ferienhaus „In den Auen“ in Markdorf möchte seinen Gästen ebenfalls die Möglichkeit bieten, sich kurzfristig vor Ort testen zu lassen.

Johanniter schulen in Sachen Schnelltests

Die Schulung leitet Johanniter-Ausbildungsleiterin Anja Spintzyk. „Schon seit November vergangenen Jahres führen wir regelmäßig Testungen durch und der Bedarf steigt“, erklärt die Rettungssanitäterin. Deshalb bietet sie die Unterweisungen an, um einen Beitrag zu leisten, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Ähnliche Schulungen, jedoch nur online, bieten unter anderem auch die Landesarbeitsgemeinschaft „Ferien auf dem Bauernhof“ und Hotel- und der Gaststättenverband Dehoga an.