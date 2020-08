Das Problem: Entlang der genannten Strecke befindet sich der Schaukelweg, auf dem erfahrungsgemäß vor allem Familien mit ihren Kindern gerne unterwegs sind.

Am Schaukelweg hat die Gemeinde Deggenhausertal Schilder angebracht, um die Wanderer mit ihren Kindern vor dem erhöhten Verkehrsaufkommen zu warnen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

„Hier ist was los“, erzählt ein Anwohner in Roggenbeuren, dessen Haus am Beginn des Urnauer Wegs steht. Der Verkehr habe sehr stark zugenommen und er wundere sich, dass Autofahrer aus unterschiedlichsten Regionen von Deutschland, aus Frankreich, den Niederlanden und Italien die schmale Ausweichstrecke offensichtlich kennen und nutzen.

Anwohner zählen Kennzeichen aus 40 unterschiedlichen Orten pro Tag

Am Ortseingang von Urnau, Endpunkt der schmalen Ausweichstrecke, wohnen Kristin und Florian Beck. „Wir haben gerade Urlaub und würden gerne die Zeit auf der Terrasse genießen, aber der starke Verkehr ist schon eine starke Belästigung“, sagt Florian Beck. Es sei eine öffentliche Straße. Ihre Beobachtungen hätten ergeben, dass am Tag Fahrzeuge mit Kennzeichen aus rund 40 unterschiedlichen Orten vorbeifahren.

Baustellen um Urnau Vom 18. Mai bis Ende Juli war die Landesstraße 204 aus Richtung Oberteuringen-Hefigkofen ab Ramsenbühl bis zur Ortseinfahrt von Urnau total gesperrt. Dort wurde die Fahrbahn saniert, eine Querungshilfe gebaut und bei Urnau eine Buswendeschleife eingerichtet. Seit 3. und voraussichtlich bis 21. August ist die L 204 aus Richtung Wittenhofen bis zum Ortseigang von Urnau ebenfalls total gesperrt. Das bedeutet, dass Urnau nur noch aus Richtung Hefigkofen erreichbar ist. Eine Durchfahrt in Richtung Wittenhofen ist nicht möglich. Ab dem 24. August bis Mitte September wird erneut die L 204 am Ortseingang von Urnau aus Richtung Hefigkofen total gesperrt, weil dort der Schupelbach-Durchlass erneuert werden muss. Urnau ist dann wieder ausschließlich über Wittenhofen erreichbar. (wdg)

„Es ist schade, dass in Fuchstobel offen ist und dort steht, dass die Durchfahrt bis Urnau offen ist“, befindet Kristin Beck. Dadurch würden viele diese Strecke nehmen und ab Urnau weise dann wohl das Navigationsgerät auf die schmale Gemeindeverbindungsstraße nach Roggenbeuren hin. „Wir wohnen hier und müssen es ertragen, aber es ist ja nur für eine begrenzte Zeit. Allerdings hätte es besser kommuniziert werden müssen“, findet Florian Beck.

Anwohner Bernd Eberle ärgert sich besonders über große landwirtschaftliche Fahrzeuge und Schwerlastverkehr

Am Hohreuteweg wohnt Bernd Eberle: „Ich finde es eine Zumutung, was den Anwohnern hier auferlegt wird.“ Da eine Tonnagebegrenzung auf 3,5 Tonnen besteht, ärgert er sich besonders, wenn auch Schwerlastverkehr und große landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Anhänger auf der Strecke entlang des Schaukelwegs unterwegs sind. Dadurch wird laut Eberle auch das Bankett in Mitleidenschaft gezogen. Er befürchtet, dass später der Steuerzahler für die Reparaturen aufkommen muss.

Bernd Eberle steht auf seinem Grundstück am Hohreuteweg in Urnau und ärgert sich über den Ausweichverkehr, der jetzt ständig an seinem Haus vorbeifährt. | Bild: Wolf-Dieter Guip

„Ich bin der Ansicht, dass es Aufgabe des Regierungspräsidiums gewesen wäre, eine bessere Lösung zu finden, damit die Bürger nicht so belastet werden“, schließt Eberle. Von Vorteil sei, dass es in den vergangenen Tagen heiß war und der Schaukelweg daher nicht so stark frequentiert sei.

Diese Beobachtungen haben auch die Anwohner des Hahnenhofes gemacht. In diesem Bereich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern, die ihren Angaben zufolge allerdings oft nicht eingehalten werde. Der Verkehr werde jeden Tag stärker und es seien auch große Lastwagen aus dem Ausland dabei.

Geschwindigkeitsmessungen beim Landratsamt beantragt

Hauptamtsleiter Peter Nothelfer berichtet auf SÜDKURIER-Nachfrage:„Vereinzelt gab es schon Beschwerden.“ Er bestätigt auch die Beobachtungen der Anwohner, dass „die Gemeindeverbindungsstraße aber nicht nur von Einheimischen als Ausweichstrecke benutzt“ wird. Da außerdem die Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht eingehalten würden, habe man für die kommenden Tage Geschwindigkeitsmessungen beim Landratsamt beantragt.