Der SÜDKURIER hat fünf Hofläden im Deggenhausertal besucht. Was verkaufen die Landwirte und Bauern? Und gibt es auch einen Lieferservice? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie nachfolgend.

Der Waldhüterhof

Auf den Waldhuterhof zwischen Untersiggingen und Mennwangen betreibt Familie Felix eine Landwirtschaft mit Ferienwohnungen. „Wir betreiben keinen Hofladen im üblichen Sinne aber man kann bei uns Fleisch bestellen und wenn genügend Anfragen auf der Liste sind, kann eines unserer Rinder geschlachtet werden“, erklärt Markus Felix.

Christa und Markus Felix auf dem Waldhuterhof. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Das Limousin-Rind aus Frankreich sei sehr robust und genügsam, deshalb seien die Rinder den ganzen Sommer über auf der Weide. Die Tiere hätten einen ruhigen Charakter, nehmen täglich zu. Die Kälber bleiben bis zu neun Monate bei der Mutter. „Derzeit spüren wir noch keine verstärkte Nachfrage“, sagt Christa Felix.

Kontakt Informationen gibt es unter Telefon 0 75 55/59 71

Der Lehenhof-Bioladen

Der Lehenhof-Bioladen in Untersiggingen ist kein Hofladen im eigentlichen Sinne. „Rein fachlich zählen wir uns zum Bio-Fachhandel“, erklärt Marktleiter Manuel Dupuis. Trotzdem verkauft Dupuis in seinem Laden zahlreiche Produkte, die auf dem Lehenhof hergestellt werden. Sie kommen aus der Gärtnerei, der Käserei und der Bäckerei sowie aus den Werkstätten Weberei, Färberei und der Holz- und Papierwerkstatt.

An der Käsetheke im Lehenhof-Bioladen in Untersiggingen (von links): Ulrike Musiol, Manuel Dupuis und Alba Machado. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Weiterhin bietet der Bioladen Erzeugnisse verschiedener landwirtschaftlicher Betriebe im Tal an, beispielsweise Käse der Familie Müller vom Hauenschreiner Hof in Unterlimpach. Die Besonderheit: Der Bioladen hat einen Lieferservice (für die Gemeinde Deggenhausertal).

Kontakt Informationen gibt es unter Telefon 0 75 55/9 29 92 11 oder im Internet: lehenhof-bioladen.de Weitere Einkaufsmöglichkeiten Einige Hofläden aus der Gemeinde Deggenhausertal und Umgebung:



Hofladen Familie Keller, Badener Straße 42, Deggenhausertal, Telefonnummer 0 75 55/9 47 38.

Hofladen Otto Gäng, Untersigginger Straße 16, Deggenhausertal, Telefonnummer 0 75 55/4 71.

Lehenhof Bioladen, Fieteweg 1, Deggenhausertal, Telefonnummer 0 75 55/9 29 92 11.

Mosterei Kopp, Zur Kelter 13, Deggenhausertal, Telefonnummer 0 75 55/2 98.

Käserei „Natürlich vom Höchsten“, Unterlimpach 7, Deggenhausertal, Telefonnummer 0 75 55/92 76 64.

Hofladen Familie Felix, Waldhuterhof 1, Deggenhauseral, Telefonnummer 0 75 55/59 71.

Biolandhof Steidle, Lellwanger Straße 3, Telefonnummer 0 75 55/92 03 13.

Hofgut Rimpertsweiler Demeterhof, Rimpertsweiler 1, Salem, Telefonnummer 0 75 44/7 35 24.

Spiesshaldenhof Demeterhof, Am Hungerberg 1, Salem, Telefonnummer 0 75 44/7 59 96 10.

Hof Weigele, Gehrenberg 3, Markdorf, Telefonnummer 0 75 44/7 32 62.

Der Hofladen-Getränkemarkt

Den Hofladen-Getränkemarkt in Obersiggingen gibt es schon seit „vielen Jahren für den Vertrieb eigener Erzeugnisse“, erklärt Philipp Kopp. Neben Säften, Most und allem was in der Mosterei gekeltert wird, habe man das Sortiment mit Waren wie Wasser und Bier erweitert.

Philipp Kopp im Hofladen mit Säften aus der eigenen Produktion. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Ausgeliefert wird an den Einzelhandel. Lieferungen an Gastronomie und Veranstaltungen fallen coronabedingt aus. Eine Auslieferung an Endkunden sei für den kleinen Betrieb zu aufwendig. Aber Kopp hofft: „Wenn jetzt mehr Leute daheim sind, wird vielleicht auch mehr konsumiert und neben den Stammkunden im Getränkeladen kann man vielleicht neue Kunden gewinnen.“

Kontakt Informationen gibt es unter Telefon 0 75 55/2 98.

Automat der Familie Steidle

Der wohl modernste Hofladen im Tal steht in Obersiggingen gegenüber vom Gasthaus Sternen. In einer kleinen aber feinen Hütte steht ein großer, gekühlter Doppelautomat, der die Funktion von „Tante Emma“ übernommen hat. Der Vorteil: Außer zum Auffüllen der Fächer ist kein Personal erforderlich.

Simon Neitzel kauft auf seinem Heimweg am Automaten der Familie Steidle Produkte aus der Region. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Mit Bargeld oder EC-Karte kann hier jedermann rund um die Uhr Eier, frische Wurst, Apfelsaft, Dosenwurst, Landjäger, Grillfleisch, Ziegenkäse vom Höchsten und einiges mehr kaufen. Einer der Kunden ist Simon Neitzel: „Ich finde diesen Regiomat sehr gut, weil ich hier beim Einkauf die regionale Landwirtschaft unterstützten kann, unabhängig von irgendwelchen Öffnungszeiten. Und ich weiß, wo die Ware herkommt.“

Kontakt Informationen unter Telefon 0 75 55/92 03 13.

Der Hofladen der Familie Gäng

In Grünwangen auf dem Hof der Familie Gäng gibt es einen kleinen Hofladen. „Überwiegend lebt der Hofladen von unseren Feriengästen und Stammkunden“, sagt Bärbel Gäng. Nun haben wegen des Coronavirus alle Gäste storniert. Deshalb habe sie keine große Lust. Gäng habe das Gefühl, dass die ganze Saison gelaufen ist.

Ein Blick in den Hofladen der Familie Gäng in Grünwangen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Im Hofladen bietet sie das an, was die Familie auf dem Hof erwirtschaftet. Dazu gehörten vor allem Äpfel, Konfitüren, Eier, Liköre und Edelbrände. Derzeit würden nur noch Stammkunden aus der Region einkaufen. Wenn es die Zeit zulässt, liefert Gäng auf Wunsch auch im Deggenhausertal aus. Im Bild ein Blick in den Hofladen der Familie Gäng in Grünwangen.

Kontakt Informationen unter Telefon 0 75 55/4 71.