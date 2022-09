Um für Notfälle gerüstet zu sein und die Trinkwasserversorgung jederzeit sicherstellen zu können, hatte der Gemeinderat entschieden, die interkommunale Wasserversorgung mit der Stadt Markdorf wieder zu aktivieren. Es geht um die Erneuerung einer gut 1,7 Kilometer langen Hauptwasserleitung, die Sanierung des Übergabeschachts Unterlachen, Anpassungsarbeiten bei den Hochbehältern Haloch im Deggenhausertal und Burgstall auf der Gemarkung Markdorf. Die Inbetriebnahme soll im Frühjahr 2023 erfolgen, die Bauarbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Gut 1,7 Kilometer Wasserleitung werden verlegt, um das Deggenhausertal und Markdorf zu verbinden. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Der Übergabeschacht ist das Herzstück der interkommunalen Trinkwasserversorgung zwischen Deggenhausertal und Markdorf. Dieser wurde nun geliefert und eingebaut. Über Nacht war ein Schwertransport bis nach Unterlachen unterwegs gewesen. Am Zielort war eine große Baugrube ausgehoben worden und ein Schwerlastkran stand bereit, um den Übergabeschacht mit einem Gewicht von 40 Tonnen und den Deckel mit 19 Tonnen Gewicht punktgenau zu versenken.

Übergabeschacht nicht vor Ort betoniert

„Es wurde entschieden, den Übergabeschacht nicht vor Ort zu betonieren, sondern in einer Werkhalle produzieren zu lassen“, erklärt Ortsbaumeister Tobias Kretzdorn. So konnte viel Zeit eingespart werden und eine gute Qualität ist gesichert. „Im Schacht befindet sich die Steuerungstechnik, elektronische Schieber, Wasserzähler und Druckminderer“, erklärt Kretzdorn.

De Übergabeschacht wird von einem Spezialkran in die vorbereitete Grube gehoben. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Da die Ersatzwasserversorgung in beide Richtungen, also ins Deggenhausertal beziehungsweise nach Markdorf erfolgen kann und soll, werden die Kosten auf Grundlage der Anteile, die für die eigene Versorgung notwendig sind, auf beide Kommunen verteilt. Die Gesamtkosten in Höhe von 965 000 Euro werden mit 840 000 Euro auf die Gemeinde Deggenhausertal und 125 000 Euro auf die Stadt Markdorf verteilt. Abzüglich Fördermittel ergibt sich für das Deggenhausertal ein Anteil von 543 000 Euro.