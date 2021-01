Schneller sind dagegen die Helfer vor Ort (HvO). Das sind ehrenamtliche Einsatzkräfte, die in ihrer Freizeit rund um die Uhr alarmiert werden, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit professioneller Erster Hilfe zu überbrücken. Seit Anfang Dezember gibt es im Deggenhausertal eine ehrenamtliche HvO-Gruppe, die derzeit sieben Personen umfasst.

Die Gruppe „Helfer vor Ort“ ist in der Gemeinde Deggenhausertal von besonderer Wichtigkeit, weil die Rettungskräfte aus Ravensburg, Salem oder Markdorf anfahren müssen und dabei wichtige Zeit verloren geht. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Dr. Benedike Jehle ist Ärztin auf der Intensivstation des St.-Elisabethen-Klinikums in Ravensburg und auch als Notärztin im Einsatz: „Bei meinen Einsätzen habe ich immer wieder festgestellt, dass die ‚Helfer vor Ort‘-Gruppe meist bereits wertvolle Hilfe geleistet hatten, bis wir eingetroffen waren“, so Jehle, die im Deggenhausertal lebt. Bei diesen Gelegenheiten ist sie oft auf Stefan Grote getroffen, der seit 2016 ehrenamtlich bei den Johannitern im Einsatz ist und eine Ausbildung zum Notfallsanitäter macht. Sie fragt Grote, ob man nicht auch im Deggenhausertal eine solche Gruppe aufbauen könnte und so wird das Projekt angestoßen.

Welche Bedeutung diese ehrenamtliche Einrichtung hat, wird deutlich, wenn man weiß, dass es bereits im Dezember acht Einsätze und im neuen Jahr schon drei Einsätze gab. Die HvO-Gruppe Deggenhausertal sucht noch weitere Mitstreiter, um kurze Wege im Tal sicherzustellen. Menschen, die sich dafür interessieren, sich informieren wollen oder die Gruppe finanziell unterstützen wollen, wenden sich im per Mail an hvo.oberschwaben-bodensee@johanniter.de. Bürgermeister Fabian Meschenmoser ist voll des Lobes: „Weil die Einsatzfristen für Rettungsdienst im Tal kaum einzuhalten sind, finde ich das Engagement der HvO großartig und freue mich, wenn sich weitere Personen daran beteiligen. Und wenn sich weitere Helfer finden, kann ich mir gut vorstellen, das sich die Gemeinde auch an den Ausrüstungskosten beteiligt.“