Zum Zeithorizont der durchzuführenden Arbeiten sagte Bürgermeister Fabian Meschenmoser: „Es hat sich herausgestellt, dass für die Maßnahmen an verschiedenen Stellen eine Vollsperrung von Straßen und das bis zu zwei Wochen notwendig wird. In Anbetracht der Tatsache, dass wir in diesem Jahr noch in Grünwangen und Urnau Vollsperrungen haben werden, werden wir die Verlegung der Hauswasseranschlüsse auf das kommende Jahr verschieben.“

Deggenhausertal In einem ehemaligen Stall wird nun Öl gepresst: Die „Die Ölbude im Tal“ geht neue Wege in der Landwirtschaft Das könnte Sie auch interessieren

Die Hauptwasserleitungen in den genannten Ortsteilen sind sehr alte Gussleitungen, die sich in einem schlechten Zustand befinden und die Schadensfälle haben deutlich zugenommen. Da ein Teil dieser Leitungen auf privaten Grundstücken liegen, sollen diese Leitungen stillgelegt und die Häuser von Leitungen angeschlossen werden, die im öffentlichen Bereich verlegt werden.

Es hat sich erwiesen, dass der Unterhalt und Betrieb von Wasserleitungen, die im öffentlichen Grund verlegt sind für den Wasserversorgungsbetrieb und die Grundstückeigentümer von Vorteil sind und kurzfristige Reparaturmaßnahmen schneller und unkomplizierter erledigt werden können. Damit soll auch die Gefahr von unliebsamen Rohrbrüchen reduziert und für mehr Versorgungssicherheit gesorgt werden.

Zunächst alte, sehr anfällige Leitungen erneuern

Gemeinderat Wolfgang Rößler (FW) findet es gut, dass neue Leitung vom privaten auf den öffentlich Raum verlegt werden, fragte aber nach: „Gibt es ein System, nach dem die Verlegung in den einzelnen Ortsteilen erfolgt und wird dabei berücksichtigt, gegebenenfalls Gas oder Breitband zu verlegen?“ Dazu Bürgermeister Meschenmoser: „Zunächst geht es darum, alte, sehr anfällige Leitungen zu erneuern, die in jüngster Zeit Probleme bereitet haben. Wobei wir versuchen abzusprechen, wo die Kombination mit Gas oder Breitband möglich ist.“