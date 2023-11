Nach knapp 35 Jahren als Hauptamtsleiter geht Peter Nothelfer Ende November in den Ruhestand. In jüngster Gemeinderatsitzung ist er offiziell verabschiedet worden. Nothelfer freut sich besonders darauf, künftig nicht mehr vom Wecker geweckt zu werden, sondern nach dem eigenen Biorhythmus aufstehen zu können. Als Leseratte hat er sich bereits einige Bücher auf Vorrat gekauft und will sich verstärkt um seinen Garten kümmern. „Ich werde auch ganz spontan mit meiner Frau Kurzreisen unternehmen und viel wandern“, erzählt Nothelfer.

Und wie ist er direkt nach dem Studium zu seinem ersten Arbeitsplatz als Hauptamtsleiter nach Deggenhausertal gekommen? „Ein Studienkollege hat mich angerufen und erklärt, dass er als Kämmerer nach Bermatingen geht und dass in Deggenhausertal die Stelle des Hauptamtsleiters ausgeschrieben ist“, sagt Nothelfer, der die Ausschreibung ebenfalls im Staatsanzeiger gesehen hatte. Kurzerhand hatte er sich beworben und wurde zum 1. Januar 1989 eingestellt. Das sei ganz praktisch gewesen, denn so hatte er mit seinem Studienfreund eine Männer-WG gegründet und sie konnten sechs Jahre ihr Studentenleben weiter leben.

Die Stelle des Hauptamtsleiters war in der Gemeinde Deggenhausertal neu geschaffen worden. Zuvor hatte Kämmerer Reiner Bartsch die entsprechenden Aufgaben wahrgenommen, der Peter Nothelfer auch eingearbeitet hat. Schon damals sei das Thema Flüchtlinge präsent gewesen. Es zählte zu Nothelfers ersten Aufgaben, Flüchtlinge im Pfarrhaus in Deggenhausen unterzubringen.

Und wie war die Zusammenarbeit mit Knut Simon, der zu jener Zeit bereits vier Jahre Bürgermeister in Deggenhausertal war? „Wir haben den gleichen Humor und sind auf der gleichen Wellenlänge, das war eine problemlose Zusammenarbeit“, erzählt Nothelfer. Sicherlich habe es auch mal unterschiedliche Meinungen gegeben. Knut Simon habe einmal gemeint, es sei gut, dass er zwei Amtsleiter habe. Josef Schweizer, der auf das Geld geachtet hat, und Peter Nothelfer, der auf die Paragrafen geschaut hat. So sei immer eine Lösung gefunden worden. Ein großes Thema sei auch der Bau der Gemeinschaftskläranlage gewesen, an die alle Teilorte angeschlossen wurden. „Diese Infrastrukturmaßnahme war ganz, ganz wichtig. Das hat die Gemeinde so richtig in Schwung gebracht“, sagt Nothelfer. Denn ohne die Lösung des Abwasserproblems hätte sich die Gemeinde nicht weiterentwickeln können und man hätte keine Baugebiete ausweisen können.

Den Übergang von Knut Simon auf den neuen Bürgermeister Fabian Meschenmoser beschreibt Nothelfer als geschmeidig, es habe richtig gut funktioniert. Sie hätten sich als Kollegen schon vorher gekannt und waren bereits per du. „Ich habe ihn immer als Chef gesehen und er mich als Mitarbeiter mit großem Erfahrungsschatz und war Vorschlägen gegenüber immer aufgeschlossen“, sagt Nothelfer.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat sei immer gut gewesen. Das hänge auch stark vom Bürgermeister ab und ob der Rat Vertrauen zur Verwaltung habe, denn Vertrauen sei die wesentliche Basis. „Ich bin immer sehr gerne in die Gemeinderatssitzung gegangen. Das wird mir fehlen, genauso wie die Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Verwaltung und den benachbarten Rathäusern“, betont Nothelfer, der während seiner Amtszeit wohl an mehr als 550 Sitzungen teilgenommen hat. Nicht vermissen wird er die Aufgabe zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen, weil es nur noch begrenzte Möglichkeiten gebe und die meist sehr kurzfristig organisiert werden müssten und weil es sich um Menschen in Notsituationen handele.

Als Nothelfer sein Amt antrat, zählte Deggenhausertal rund 3300 Einwohner, heute sind es etwa 4400. „Wir hatten seinerzeit einen eingruppigen Kindergarten und zwei Halbtagskräfte und heute haben wir in den drei Kindergärten elf Gruppen und mehr als 50 Beschäftigte“, beschreibt er das Wachstum. So ganz wird er die Verbindung zum Beruf nicht verlieren, zumal es regelmäßig einen „Beamtenstammtisch“ in der Region gibt, den er mit seinem Studienkollegen vor fast 35 Jahren ins Leben gerufen hatte.

Zur Person Peter Nothelfer wurde am 7. August 1962 in Mengen geboren und ist verheiratet. Nach dem Abitur am Gymnasium in Mengen begann er die Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst, mit zunächst zwei Jahren Praxisausbildung in seiner Geburtsstadt Mengen und im Landratsamt Sigmaringen. Anschließend ging Peter Nothelfer zwei Jahre in die Fachhochschule nach Ludwigsburg zum Studium. Der weitere berufliche Weg führte ihn direkt zur Gemeinde Deggenhausertal, wo er seit Anfang 1989 Hauptamtsleiter war.