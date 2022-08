„Wir flechten Armbänder, spielen Poker oder malen den Tisch an“, kommt spontan aus einer Gruppe junger Mädchen, die am Tisch vor einem Zelt im Ferienlager sitzt. Und was gefällt ihnen am meisten bei dem 14-tägigen Aufenthalt in der „schönsten Stadt im Wald – Benistobel“? „Es ist sehr einfach, hier Freunde zu finden und das Essen ist echt gut“, sagt Pia Wagner. Und Annalena Wohlstein ergänzt: „Die Gesellschaft mit den anderen macht Spaß und die Lagerfeuer am Abend.“

Alle freuen sich auf das Luma-Kino (Luftmatratzen-Kino), weil das immer so gemütlich sei. Einig sind sich die Mädchen, dass sie vom Matschbrennball-Turnier nicht begeistert sind, weil die T-Shirts und alles andere dreckig werden. Aber nicht mitzumachen sei nur mit gutem Grund möglich, meinen sie – und haben später bei der Aktion doch sichtlich Spaß.

Idyllisch auf einer Lichtung im Wald gelegen, bietet das Zeltlager den idealen Rahmen für eine erlebnisreiche Ferienzeit. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Beim Matschbrennball-Turnier werden die Teilnehmer des Lagers in mehrere Teams aufgeteilt, die gegeneinander spielen. Zuvor wurde ein Parcours abgesteckt, auf dem es mehrere Matschkuhlen und Rutschen gibt. An den Stationen beschmieren sich die Teilnehmer von Kopf bis Fuß mit Matsch. „Danach geht‘s in die Rotach, um den Schlamm abzuwaschen, damit die Duschen im Lager nicht verstopft werden“, erklärt Ralf Bacher vom Leitungsteam des Zeltlagers.

Nachdem im vergangenen Jahr Jubiläum war, findet das Zeltlager in diesem Jahr bereits im 51. Jahr statt. Organisiert wird die Freizeit in Benistobel von der Ferienwelt des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ-Ferienwelt) der Erzdiözese Rotenburg-Stuttgart. In diesem Sommer gibt es vier Freizeiten; derzeit sind 14- bis 16-jährige Jugendliche für zwei Wochen im Lager. „Wir hatten auch schon Jahre, in denen unsere Lager nicht ausgebucht waren, aber in diesem Jahr sind wir sehr zufrieden, dass alle Freizeiten ausgebucht sind“, freut sich Bacher.

Alle Teilnehmer am Ferienlager in Benistobel haben sich vorbereitet, damit sie beim Matschbrennball-Turnier gute Chancen auf den Sieg ihrer Gruppe haben. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Es gebe viele Kinder und Jugendliche, die jedes Jahr wiederkommen, aber auch immer wieder neue – oftmals auch Bekannte oder Freunde von regelmäßigen Lagerteilnehmern. Viele kommen laut Bacher aus der Region, aber es seien auch Teilnehmer aus dem Stuttgarter Raum dabei.

Was ist im Lager geboten?

Und was ist im Lager alles geboten? Bacher erzählt, dass sie kürzlich ein Wanderlager über Nacht gemacht hätten. Dabei seien sie in Gruppen unterwegs gewesen. Einige hätten im Freien übernachtet, andere auf Bauernhöfen und am darauffolgenden Tag habe man sich am Illmensee zum Baden getroffen. Geplant sei noch ein Ausflug nach Konstanz. Dort können sich die Jugendlichen die Stadt anschauen und auch zum Shoppen gehen. Wie die Tage gestaltet werden, wird auch im Lagerparlament entschieden. So wird es laut Bacher einen Tag geben, den die Jugendlichen komplett selbst gestalten.

Beim Matschbrennball-Turnier müssen alle durch Schlammkuhlen und dürfen nicht zimperlich sein, wie Karla Lutz (links) und Sarah Rommel, die sich durch den Matsch kämpfen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Im Lager fallen außerdem viele Aufgaben an. So beteiligen sich die Jugendlichen beim Zubereiten des Essens und beim Abspülen. Und auch die Toilettenreinigung obliegt den Freizeit-Teilnehmern. Die Jugendlichen sind ins gesamte Lagerleben einbezogen und kümmern sich auch um die Tiere: Es gibt Schweine, Ziegen, Enten, Hasen und vieles mehr. Langeweile kommt jedenfalls nicht auf, meint Ralf Bacher.

Mit Kriegsbemalung und viel Geschrei bereiten sich Samuel Maucher, Denny Etzel und Vero Bogenrieder (von links) auf das Matschbrennball-Turnier vor und hoffen, so den Gegner einschüchtern zu können. | Bild: Wolf-Dieter Guip