Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, die Anschaffung von stationären raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) für die Grundschule in Wittenhofen auszuschreiben. Die Investition wird durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit 80 Prozent gefördert. Eine entsprechende Förderzusage liegt vor. Für die Schule ist der Einbau von insgesamt 13 Anlagen vorgesehen.

Die Baukosten wurden mit knapp 396 000 Euro kalkuliert. Das Projekt wird mit nahezu 317 000 Euro gefördert, sodass sich der Gemeindeanteil auf etwa 79 000 Euro beläuft. Die Verwaltung hatte für die kostspieligere Lösung plädiert, da es sich um eine nachhaltige und dauerhafte Lösung handelt. Alternativen wie Luftreiniger oder Luftfilteranlagen seien zwar deutlich günstiger, jedoch findet bei diesen kein tatsächlicher Luftaustausch, sondern nur eine Umwälzung der Raumluft statt. Die festinstallierten RLT-Anlagen werden im Zu- und Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung betrieben und haben zusätzlich im Sommer eine gewisse Klimatisierungswirkung.

Deggenhausertal Ein Jahr mit vielen Investitionen: Haushaltsplan für 2022 steht Das könnte Sie auch interessieren

Elfriede von Ow-Haag (CDU) erkundigte sich: „Wie wirken sich die Anlangen von der Geräuschentwicklung her aus?“ Bürgermeister Fabian Meschenmoser erklärte, dass solche Anlage auch für die Schule in Owingen angeschafft werden und man von dort aus Anlagen in Funktion besichtigt hätte, die recht leise seien. Außerdem müssten die Anlagen nicht andauernd laufen und ließen sich für jeden Raum separat steuern. Wolfgang Rößler (FW) erkundigte sich nach der Lieferzeit. Fabian Meschenmoser: „Die Lieferfirma war bereits vor Ort und hätte die Lieferfähigkeit bestätigt.“

Es sei geplant, die Anlagen in den Sommerferien zu installieren. Zur Frage von Andreas Sturm (FW), warum für das Lehrerzimmer keine Anlage bestellt wurde, hieß es, dass die Förderung nur für Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren gewährt wird.