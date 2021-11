Deggenhausertal vor 5 Stunden

Großes Abfischen zum Saisonende: Im Forellenteich in Lellwangen wird das Wasser abgelassen

Am Forellenteich in Lellwangen endet am Samstag die Saison. Wie Betreiber Tobias Jäckle in einer Pressemitteilung informiert, werde bereits am Freitagabend das Wasser im Weiher abgelassen, sodass die restlichen Fische am Samstagfrüh aus dem Teich geholt werden können.