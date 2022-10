Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation, Facharbeitermangel, Konsumzurückhaltung und vieles mehr sorgen in vielen Bereichen für Preis- und Kostensteigerungen; Wirtschaftswissenschaftler prognostizieren eine Rezession. Wie steht es um die Landwirtschaft im Deggenhausertal? Biolandwirt Norbert Steidle, Vorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) Deggenhausertal, ist mit seinem Betrieb in Obersiggingen breit aufgestellt. „Zwar ist der Markt weitgehend gesättigt, aber ich bekomme in diesem Jahr für Biomostäpfel mit zwei Euro weniger pro 100 Kilogramm als im Vorjahr genug, damit der Erlös auskömmlich ist“, erklärt Steidle. Er betont: „Wir brauchen einen Bereich, der auskömmlich ist, um Rückgänge in anderen Bereichen auszugleichen.

Norbert Steidle füllt Hühnerfutter ab, um es zu den mobilen Hühnerzuchtwagen zu transportieren, wo Bio-Eier produziert werden. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Da er als Bio-Landwirt mehr mechanisch arbeiten muss, muss er in diesem Jahr um die 10 000 Euro mehr für den Treibstoff aufwenden, was die Gesamtbilanz für ihn verhagelt. Wobei er mit Photovoltaik-Anlagen, einem Blockheizkraftwerk und einer Holzhackschnitzel-Anlage energetisch eigentlich gut aufgestellt ist. „Ich will künftig meine Schlepper mit Wasserstoff betreiben und plane den Strom aus der Photovoltaik-Anlage für die Gewinnung von Wasserstoff einzusetzen, was jedoch erhebliche Investitionen bedeutet“, sagt Norbert Steidle. Er betreibt drei flexible Wagen mit Hühnern zur Bio-Hühnereiproduktion.

Preise für Dünger steigen

Claudius Keller betreibt konventionell Ackerbau auf dem Tannenhof zwischen Grünwangen und Wendlingen im Deggenhausertal. „Wenn die Situation so bleibt, schaue ich einigermaßen beruhigt in die Zukunft“, sagt der Landwirt. Allerdings hat er vor drei Jahren Mineraldünger für gut 17 Euro pro 100 Kilogramm eingekauft. Derzeit liegt der Preis bei etwa 89 Euro. Je nach Verfügbarkeit rechnet Claudius Keller damit, im kommenden Jahr wohl um die 66 Euro pro 100 Kilogramm bezahlen zu müssen. Die Gründe für die Preisexplosion: Russland ist als Lieferant ausgefallen, die Nachfrage sei hoch und die Produktion gaslastig. Keller sieht durchaus große Probleme, wenn der Mineraldünger völlig ausfällt, allerdings düngt er überwiegend mit Biokompost und Gärresten aus Biogas-Anlagen.

Für Düngemittel, Energie und Diesel rechnet Keller pro Jahr mit Mehrkosten in Höhe von vielleicht 100 000 Euro. Da beispielsweise Diesel statt 98 Cent jetzt 2,09 Euro und Heizöl jetzt 1,55 Euro statt zuvor 56 Cent kostet. Deshalb hat er aktuell die Trocknung seines Getreides von Heizöl auf Holzhackschnitzel umgestellt, die er mit Holz aus dem eigenen Wald speisen kann. Wenn er zuvor etwa 200 Euro pro Tonne Weizen erzielen konnte und heute 12 Euro mehr erhalte, sei sein Einkommen in etwa gleich wie vorher.

Wie die Zukunft aussieht, steht jedoch in den Sternen. Die enormen Marktschwankungen seien nicht berechenbar, so Claudius Keller. Niemand könne voraussagen, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt. Einflussfaktoren seien auch, wie es bei der Corona-Pandemie weitergeht, mögliche Sperrungen von Seehäfen, Pegelstände in Flüssen, fehlende Kraftfahrer im Schwerverkehr und weitere Unwägbarkeiten, die sich auf die Märkte auswirken.

„Die Landwirtschaft im Tal wird sich wandeln müssen, um dem Markt gerecht zu werden, wobei jeder seine regionalen Stärken ausspielen muss“, zieht Norbert Steidle als Fazit, der mit der Selbstvermarktung ein zusätzliches Standbein hat. Man könne sich weder auf den Markt noch auf die Politik verlassen und gerade für ältere Landwirte, die nicht mehr investieren können, wird es schwierig.

Im Tal fehlen größere Betriebsstrukturen, aber gerade die Kleinteiligkeit macht das Deggenhausertal aus. Die Landwirte leisten laut Steidle einen erheblichen Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft, die das Tal prägt und für Einheimische wie Gäste von großer Bedeutung ist.