Sommerliche Temperaturen um die 30 Grad Celsius wären geeignet gewesen, sich im Bodensee abzukühlen. Weit gefehlt in Deggenhausertal. Der Förderverein hat zum 9. Gewerbetag in den Gewerbegebieten in Untersiggingen und Deggenhausen geladen. Mehr als 50 Unternehmen und Vereinigungen nutzten die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Der große Andrang bestätigte den Veranstaltern das Interesse am Aktionstag. Die Mischung aus Information, Unterhaltung, Spiel, Spaß und Kulinarik war offenbar Garant dafür, dass es ein erlebnisreicher Tag für die ganze Familie wurde.

Freiwillige Feuerwehr zeigt Übung

Der Hitze nicht genug, hat die freiwillige Feuerwehr in der Brandübungsanlage von NetzeBW zahlreichen Zuschauern eine Übung geboten. „Unter realen Bedingungen wird das Abarbeiten verschiedener Brandszenarien geübt“, erklärte der stellvertretende Kommandant Claudius Mecking. Mit Atemschutz und Wasser ausgestattet, waren Manuel Haag und Dunja Ehrenfried bei bis zu 600 Grad Celsius im Container bei der Brandbekämpfung.

Manuel Haag und Dunja Ehrenfried von der Freiwilligen Feuerwehr Deggenhausertal bekämpfen das Feuer in der Brandübungsanlge von NetzeBW. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Seit gut zwei Jahren ist die Firma Clean Fellas Germany in Untersiggingen stationiert, die sich mit der Aufarbeitung von Fahrzeugen befasst. An Autoteilen konnten Besucher ausprobieren, wie Lacke aufbereitet werden. Unter Anleitung von Nino Krizahovic probierte Jessica Hog das aus. Bei Stengelin Metallbearbeitung zeigte Geschäftsführer Herbert Kopp Stefanie und Ulli Rölle aus Horgenzell, welche Teile im Unternehmen für den 770-PS-Boliden der Pfaffenhausener Automanufaktur Ruf hergestellt werden.

Daniel Bieg (von links) beobachtet, wie Jessica Hog die Oberfläche eines Werkstücks bearbeitet. Nino Krizahovic von Clean Fellas gibt Tipps. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Unternehmen präsentieren ihr Leistungsangebot

Das Werbezentrum Wauer, die Ölbude im Tal und der Rollrasenspezialist Widder präsentierten ihr jeweiliges Leistungsangebot und boten mit einer Cocktail-Bar Erfrischungen und für die Kinder ein Planschbecken, das rege genutzt wurde. Geschäftsführer Christopher Raiser der Kneissler Brüniertechnik erklärte die Arbeiten, die das Unternehmen als qualitativ hochwertiges Angebot an chemischen Behandlungs- und Veredelungsverfahren für die Bereiche Automotive, Werkzeug- und Maschinenbau sowie viele andere Branchen bietet. Wegen der anhaltend guten Auftragslage plant das Unternehmen eine neue Halle mit rund 400 Quadratmetern auf einer dafür vorgehaltenen Fläche neben den bestehenden Gebäuden.

Im Planschbecken beim Werbezentrum Wauer lässt es sich bei sommerlichen Temperaturen gut aushalten. Dort gibt es auch erfrischende Cocktails. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Im Gewerbegebiet in Deggenhausen zeigte der Pionier für ökologische Wasch- und Reinigungsmittel – das Unternehmen Sonett, wie das umfangreiche Produktprogramm hergestellt wird. Nur einen Steinwurf entfernt sind die Lehenhofwerkstätten, wo unter anderem in der Papier- und Holzwerkstatt Kinder eigene Schulhefte gestalten und Kisten für unterschiedliche Anwendungen herstellen durften.

Papa Michael Widder schaut zu, wie der kleine Johannes in der Holzwerkstatt des Lehenhofs Kaminanzünder bastelt. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Paul Möbius und Daniela Hukle vom Lehenhof bereiten leckeres Raclette aus mittelaltem Weidelaib zu, das mit prämiertem Roggenbrot gereicht wird. | Bild: WolfDieter Guip

Eine kulinarische Besonderheit: Es gab Raclette-Käse aus mittelaltem Weidelaib auf dem vom Deutschen Brotinstitut prämierten Roggenbrot vom Lehenhof. Fazit aller Teilnehmer: Der Gewerbetag war ein voller Erfolg.