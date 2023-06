Unter dem Motto „Erleben Sie die Vielfalt unserer Gemeinde“ findet am Sonntag, 18. Juni von 11 bis 16 Uhr der neunte Gewerbetag in den Gewerbegebieten in Deggenhausen und in Untersiggingen statt. Nachdem die ebenso beliebte wie interessante Veranstaltung im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, hatte sich der veranstaltende Förderverein Deggenhausertal entschieden, im gewohnten Drei-Jahres-Rhythmus in diesem Jahr den Aktionstag wieder anzubieten. Bereits im Februar dieses Jahres hatte der Gemeinderat eine Allgemeinverfügung für einen verkaufsoffenen Sonntag verabschiedet, der parallel zum Gewerbetag stattfindet. Zum einen, weil diverse Unternehmen ihre Produkte auch verkaufen wollen, zum anderen, um die Attraktivität für die Besucher zu steigern.

Dem Organisationsteam um den Vereinsvorsitzenden Daniel Schwarz ist es bei den umfangreichen Vorbereitungen und Planung gelungen, für den Gewerbetag 55 Unternehmen, Vereinigungen und Institutionen für eine Teilnahme zu gewinnen. Und da ist vieles dabei – vom Einzelunternehmer über das Handwerk in allen Gewerken und Dienstleistern bis hin zum Industriebetrieb und Weltmarktführer. Da Betriebe in beiden Gewerbegebieten in Untersiggingen und in Deggenhausen beteiligt sind, gibt es einen kostenfreien Shuttlebus, den das Unternehmen Kretzer (EK-Reisen) aus Limpach sponsert, um die beiden Gebiete zu verbinden und um den Autoverkehr in Grenzen zu halten. Und natürlich haben die Organisatoren auch an Unterhaltung mit diversen Aktionen und an die Bewirtung gedacht, sodass der Aufenthalt beim Gewerbetag zu einem Erlebnis für die ganze Familie werden kann.

Eines der beteiligten Unternehmen in Untersiggingen ist die Baufirma Leberer. „Seit mehr als 20 Jahren haben wir uns auf schlüsselfertiges Bauen spezialisiert und arbeiten mit regionalen Subunternehmern zusammen“, sagt Thomas Leberer. Auch Bodensee Swingolf, ein Freizeitsport für jedermann, wird beim Gewerbetag vertreten sein. „Wir unterstützen den Förderverein und die Gemeinde und helfen bei der Gestaltung des Rahmenprogramms für den Gewerbetag mit Informationen zum Swingolf und dem Üben von Abschlägen und Treffsicherheit“, sagt Betreiber Achim Kotte.

„Wir freuen uns, im Rahmen des Gewerbetags einem größeren Publikum zeigen zu können, wie wir unsere hochwertigen Öle herstellen und welche Vorteile unsere Produkte haben“, sagt Max Karrer, der gemeinsam mit Mirco Kopp die Ölbude im Tal auf dem Zühnehof betreibt. Sie werden beim Werbezentrum Wauer zu finden sein. Sibylle Strasser vom Verein für Freizeitsport ergänzt: „Wir bieten am und im Tal-Studio Bewegungs-und Mitmachangebote für Kinder und Erwachsene an. Wir freuen uns, damit als Ausgleich zu den vielen Informationen der Unternehmen etwas Bewegung anzubieten und das Tal-Studio zu präsentieren.“ Des Weiteren wird es einen Kinderflohmarkt „Kids für Kids“ bei der Firma Moog in Untersiggingen geben. Holz Knisel zeigt die Herstellung von Paletten und in der Halle gibt es einen Vortrag zur Entspannungsübung „Hangab“ von Petra und Hartmut Bez. Viel Action soll beim Bauhof geboten werden, die Feuerwehr zeigt bei einem Brandcontainer, wie gefährliche Löschangriffe vonstattengehen, ein Einsatzfahrzeug kann ebenfalls besichtigt werden. Es gibt acht Stationen, an denen bewirtet wird.

Im Gewerbegebiet in Deggenhausen bieten die Lehenhof-Talwerkstätten aus der Weberei und der Färberei diverse Produkte zum Kauf an. In der Holzwerkstatt können Kinder Kisten bauen, in der Papierwerkstatt Umschläge für Schulhefte selbst gestalten und in der Gärtnerei Blumen und Kräuter zum Mitnehmen eintopfen. Bei Magnetbau Schramme werden unter anderem Giveaways angefertigt.

Neben Führungen durch das Unternehmen bietet Sonett – Hersteller von ökologischen Reinigungsmitteln – Wasserexperimente, Kinderbetreuung, einen Riech-Parcours, einen Handwerksmarkt und Produktproben an. In der Mediathek wird es unterschiedliche Lesungen für Kinder geben, des Weiteren können die Kleinen aufs Ponys reiten. An sechs Ständen im Gewerbegebiet Deggenhausen gibt es Verpflegungsmöglichkeiten.

Der Förderverein Der Förderverein Deggenhausertal hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gewerbe, Freiberufler, Selbstvermarkter und den Tourismus besser in der Gemeinde zu positionieren und das Deggenhausertal weit über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. Vorsitzender ist Daniel Schwarz. Folgende Arbeitsgruppen des Fördervereins sind aktiv: Tourismus und Fremdenverkehr; Gewerbe, Handel und Freiberufler; Landwirtschaft und Selbstvermarkter. Zum umfangreichen Leistungsangebot gehören die Unterstützung von Marketingmaßnahmen, Gewerbetage und das Einrichten sowie der Erhalt von Lehr- und Wanderwegen. Der Förderverein möchte seine Mitglieder zusammenbringen und hält auch einen engen Kontakt zur Gemeindeverwaltung.