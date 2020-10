Deggenhausertal vor 3 Stunden

Gewerbegebiet „Ziegelei IV“ in Deggenhausen ist eingeweiht

Im Rahmen eines kleines Festaktes wurde die fachgerechte Fertigstellung des Baugebiets „Ziegelei IV“ in Deggenhausen gewürdigt. Bürgermeister Fabian Meschenmoser sagte: „Es ist ein besonderes Gewerbegebiet mit viel Grün, von dem auch nach der Bebauung viel erhalten bleiben wird.“ Es sei viel Fläche für die Regenwasserbewirtschaftung geschaffen worden. So sind 20 kleine Retentionsmulden entstanden, was eine sehr naturnahe Ausführung bedeutet.