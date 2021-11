von Monika Weiß

Es war ein heftiges Ringen um eine Entscheidung. Die Gemeinderatsmitglieder trugen bei der Novembersitzung ihre Argumente für und wider eine Bebauung verschiedener Grundstücke in Lellwangen vor. Sie kamen zum Beschluss: Eine Änderung der Abrundungssatzung wird es derzeit nicht geben. Keiner der beantragten Plätze darf damit bebaut werden. „Wir sollten das so akzeptieren. Aber es ist nicht für die Ewigkeit“, versuchte Bürgermeister Fabian Meschenmoser den Beschluss zu relativieren.

Dabei muss unterschieden werden, dass einige Grundstücke ohnehin zum so genannten regionalen Grünzug und dem Vorranggebiet für Naturschutz zählen und damit nicht bebaut werden dürfen. Denn diese unterliegen dem so genannten Regionalplan, der seit Mitte des Jahres vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben (RVBO) für die drei Landkreise Ravensburg, Bodenseekreis und Sigmaringen gilt und eine entsprechende Vorgabe für Erschließungen gibt.

Keine Ausnahmen für Wohnbau

Eine „bauliche Nutzung für die Entwicklung“ sieht dieser zwar bei Ausnahmen vor, auf keinen Fall aber für eine Wohnbebauung. Hauptamtsleiter Peter Nothelfer ergänzte: „Das ganze Deggenhausertal steht unter dem regionalen Grünzug. Bestehende Ortsteile haben aber einen Speckgürtel um sich herum, damit sie sich erweitern können.“ Dazu zählten alle in Lellwangen erwähnten Grundstücke allerdings nicht.

Bürgermeister Fabian Meschenmoser erklärte: „Der Baudruck vom Bodenseeufer ins Deggenhausertal kommt. Deshalb gibt es die regionalen Grünzüge, um damit die Schönheit der Landschaft vor einer Bebauung zu schützen.“ Der Gemeinde seien in diesem Fall daher die Hände gebunden.

Bild: Kerstan, Stefanie

Zu den Grundstücken, für die einige Bürger einen gemeinsamen Antrag eingereicht hatten und für die die Abrundungssatzung eigens hätte geändert werden müssen, sagte Meschenmoser: „Wir sehen eine Änderung der Satzung als Verwaltung derzeit kritisch“, da sich die Gemeinde zum einen fragen müsse, was sie in anderen Ortsteilen erwarte. Zum anderen müsse die Verwaltung „das Gesamte im Deggenhausertal sehen, nicht alleine die individuellen Interessen“. Denn hätte die Gemeinde den Weg geebnet, wäre diese Entscheidung für wenige Eigentümer in Lellwangen eine Gefälligkeit gewesen, argumentierte er.

Verständnis für Antragsteller

Diese Schwierigkeit sah auch Gemeinderat Rüdiger Emrich von den Freien Wählern. Abgesehen von einer reinen Erweiterung des Außenbereiches, die ohnehin schwierig sei, gehe es auch darum, dass die Gemeinde Deggenhausertal dann einigen wenigen eine Baumöglichkeit geben würde. „Es ist durchaus berechtigt, dass die Bewohner dort bleiben und bauen wollen, um die Dorfgemeinschaft aufrecht zu erhalten“, zeigte er Verständnis für deren Situation. Er bat deshalb die Verwaltung darum, in den für eine Bebauung möglichen Gebieten mit den Grundstückseigentümern ins Gespräch zu gehen, um ein Wohngebiet mit einem offiziellen Bebauungsplan auf den Weg bringen zu können. „Damit alle dort bauen könnten, nicht nur wenige.“

Auch Wolfgang Rößler von den Freien Wählern betonte: „Ich tue mich sehr schwer, was diese Entscheidung angeht.“ Da das Deggenhausertal viele Teilorte habe und diese sich entwickeln wollten, gab auch er zu bedenken, welches Signal davon ausgehe, wenn man sich in einem Ortsteil eine Satzungsänderung vorstellen könne und in einem anderen nicht. „Ich befürchte, dass eine Flut von anderen Ortsteilen auf uns zukommt.“ Bürgermeister Fabian Meschenmoser wies in diesem Zusammenhang auf eklatante Unterschiede zwischen den Ortsteilen im Tal hin. So könne man einen Ort wie Lellwangen mit 214 Einwohnern nicht mit einem Weiler wie etwa Wippertsweiler mit 28 Einwohnern vergleichen.

Bodenseekreis Wo kann ich mich gegen das Coronavirus impfen lassen? Hier gibt es offene Impfangebote im Bodenseekreis Das könnte Sie auch interessieren

Auch Elfriede von Ow Haag (CDU) war „hin- und hergerissen“. „Ich verstehe die Bürger, die ein Grundstück haben und nicht bauen dürfen, und andere, die die Natur erhalten wollen“, sagte sie und stellte ebenfalls die Frage in den Raum, was die Gemeinde tun könne, um eine Baumöglichkeit für alle anzubieten.

Manuel Haag und Martin Störk von der CDU war es wichtig, dass man dem Dorf Möglichkeiten gibt zu wachsen, damit die Kinder im Ort bleiben können. Sie begrüßten daher ebenfalls den Vorschlag, zu prüfen, ob es andere Grundstücke gibt, die als Baugrund ausgewiesen werden können.

Entwicklungspotenzial gesucht

„Von der Kreisstraße runter in den Süden und davon auch im westlichen Bereich“, sieht Fabian Meschenmoser in einigen wenigen Aussparungen des regionalen Grünzuges tatsächlich ein Entwicklungspotenzial für Lellwangen. Alles andere seien wiederum auch hier Grünzüge, die eine Bebauung nicht erlaubten.

„Die Entscheidung ist gefallen“, sagte Markus Rief von den Freien Wählern abschließend, erinnerte aber gleichzeitig an die unterschiedlichen Gefühle der Menschen in Lellwangen, die jetzt vorherrschten und teils tiefe Gräben hinterlassen hätten. Er appellierte, trotz der Entscheidung den Zusammenhalt im Ort wieder herzustellen.