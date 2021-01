Der Gemeinderat hat sich in seiner erster Sitzung des Jahres mit dem Thema gemeindliche Wohnbaugrundstücke befasst. Das Gremium stimmte für eine Neufassung der Richtlinien zur Vergabe und für den Verkauf solcher Grundstücke.

Hauptamtsleiter Peter Nothelfer erklärte im Gremium die wesentlichen Unterschiede bei der Vergabe von gemeindlichen Wohnbauplätzen zur bisherigen Regelung. „Das ehrenamtliche Engagement soll zukünftig berücksichtigt werden, die anrechenbare Wohndauer soll statt mit bisher 15 Jahren nur noch mit fünf Jahren berücksichtigt werden und die Punkte für Kriterien mit Ortsbezug sollen maximal 50 Prozent aller zu vergebenden Punkte ausmachen.“ Letzteres insbesondere, um den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gerecht zu werden.

Dazu befand Gemeinderat Wolfgang Rößler (FW): „Grundsätzlich hätte ich mir mehr Informationen in der Sitzungsvorlage gewünscht.“ Er habe Richtlinien von anderen Gemeinden gesehen, bei denen die Kriterien anders aufgebaut seien und verstehe nicht die Unterschiede zu den Entwürfen anderer Kommunen. „Wieso weichen wir im Tal von anderen ab?“, wollte Rößler wissen. Darauf antwortete Hauptamtsleiter Peter Nothelfer: „Wir richten uns nach den Richtlinien, die wir bisher hatten und die erfolgreich waren und haben diese so behutsam wie möglich dem Muster des Gemeindetags angepasst.“ Wichtig sei, dass das Verhältnis der Ortsbezugskriterien mit denen der nicht ortsbezogenen 50 zu 50 betrage und das sei eingehalten. Nachdem die Gemeinderäte ausführlich diskutiert hatten, schloss man sich dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung an.

Sozialen Zusammenhalt der Bürger der Gemeinde stärken und festigen

Die Gemeinde Deggenhausertal verfolgt mit den neu vorliegenden Bauplatzvergabekriterien das Ziel, den sozialen Zusammenhalt der Bürger der Gemeinde zu stärken und zu festigen. Die Kriterien sollen dazu dienen, dauerhafte, langfristige und nachhaltige Sesshaftigkeit in der Gemeinde zu ermöglichen. Das soll die soziale Integration und den Zusammenhalt in der örtlichen Gemeinschaft stärken. In diesem Zusammenhang regte Gemeinderat Markus Rief (Freie Wähler) an, dass bei der Vergabevoraussetzung Wohndauer eines Bewerbers in Deggenhausertal bei „vier Jahre und mehr“ die Gesamtwohnzeit auch bei einer Unterbrechung – zum Beispiel durch ein Studium – Berücksichtigung finden sollte. Dies wurde aufgenommen.

„Gerade junge Familien sind bei der Kinderbetreuung oft auf die Unterstützung durch Eltern oder Großeltern, die ebenfalls in der Gemeinde wohnen, angewiesen“, erläuterte Peter Nothelfer weiter. Ebenso würden Eltern und Großeltern gerne auf die Unterstützung und Versorgung durch ihre Kinder und Enkel zurückgreifen, die in der Gemeinde leben.

Bewerber mit mehrjähriger Bindung zur örtlichen Gemeinschaft seien, in Konkurrenz zu auswärtigen Bewerbern, auf die Bauplatzvergabekriterien angewiesen, um im Deggenhausertal bleiben zu können und nicht zum Wegzug gezwungen zu sein. Die örtliche Gemeinschaft iwerde laut Verwaltung geprägt von Menschen, die sich in vielfältigen Aufgaben ehrenamtlich engagieren.

Besondere Berücksichtigung von ehrenamtlich Tätigen

Zum neuen Vergabekriterium Ehrenamt erklärte Peter Nothelfer: „Hier sollen Bürger, die sich in einer herausragenden oder arbeitsintensiven Funktion in einem eingetragenen Verein, einer sozial-karitativen oder kirchlichen Organisation, die in der Gemeinde ihren Sitz haben, als Mitglied des Gemeinderats sowie insbesondere in der örtlichen freiwilligen Feuerwehr in den vergangenen fünf Jahren verdient gemacht haben, besonders berücksichtigt werden.“ Als ehrenamtliches Engagement im eingetragenen Verein würden dabei Tätigkeiten in der Vorstandschaft oder als Übungsleiter berücksichtigt. Auch hier kam aus dem Gremium die Anregung, bei der mit der Höchstpunktzahl von 10 Punkten bedachten Dauer der ehrenamtlichen Tätigkeit Unterbrechungen zu berücksichtigen, so dass die Jahre addiert werden können.

Noch nach der alten Vergaberichtlinie wurden die Bauplätze im neuen gemeindlichen Baugebiet „Zur alten Mühle“ vergeben. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Die Gesamtheit der Bauplatzvergabekriterien wird auf der Homepage und im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht. Sind Wohnbaugrundstücke zu vergeben, werden Bewerbungsbeginn und Bewerbungsfrist im Zuge des jeweiligen Vergabeverfahrens bekannt gegeben. Alle Bewerber können sich dann schriftlich oder in Textform bis zum Ende der veröffentlichten Bewerbungsfrist bewerben. Die Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung werden ebenfalls veröffentlicht.