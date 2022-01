Deggenhausertal vor 9 Stunden

Gemeindeentwicklung im Deggenhausertal: Diese fünf Bauprojekte wurden 2021 beendet oder gestartet

Vieles wurde in den vergangenen 12 Monaten im Tal bewegt. Der SÜDKURIER hat das Jahr 2021 Revue passieren lassen und stellt eine Auswahl an Projekten vor, die abgeschlossen und Maßnahmen, die in die Wege geleitet wurden