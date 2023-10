Mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes gibt das Land allen Gemeinden die Chance, einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen und fortzuschreiben. Die großen Kreisstädte müssen bereits bis Ende 2023 einen Wärmeplan vorlegen, alle anderen Gemeinden können freiwillig einen Plan erstellen und sind bis spätestens 2028 hierzu verpflichtet. Die Gemeinde Deggenhausertal will nicht bis 2028 warten und der Gemeinderat hat deshalb auf Anregung der Verwaltung entschieden, in Kooperation mit den Nachbargemeinden Heiligenberg und Frickingen das Thema umgehend anzugehen. Dazu wurde entschieden, das Stadtwerk am See (SWSee) mit der Erstellung einer gemeinsamen kommunalen Wärmeplanung für alle drei Gemeinden mit Kosten von 86.799 Euro zu beauftragen.

Die Abwicklung des gemeinsamen Projekts übernimmt Deggenhausertal. Eingangs hatte Bürgermeister Fabian Meschenmoser erklärt: „Wir gehen das Thema jetzt an, weil es wichtig für die Zukunft ist und es derzeit noch eine hohe Förderung gibt.“ Marius Wöhler vom SWSee sagte: „Die Wärmeplanung ist der Startpunkt, die Grundlage für alle Maßnahmen, die kommen können und als Basis für weitere Förderprogramme.“ Die Planung betrifft alle Gebäude, auch Privathäuser.

Der Rat beauftragt die Verwaltung, die notwendigen Schritte umzusetzen, insbesondere Fördermittel zu beantragen. Ein kommunaler Wärmeplan umfasst vier Elemente: Die Bestandsanalyse umfasst die Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs und -verbrauchs und der daraus resultierenden Treibhausgas-Emissionen, einschließlich Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen. Die Potenzialanalyse ermittelt die Potenziale zur Energieeinsparung für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme in Haushalten, Gewerbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und öffentlichen Liegenschaften sowie der lokal verfügbaren Potenziale erneuerbarer Energien. Als Drittes erfolgt die Aufstellung eines Zielszenarios. Es gipfelt in einer Wärmewendestrategie und deren Umsetzung.