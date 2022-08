Der Musikverein (MV) Roggenbeuren konnte am Wochenende endlich wieder zum traditionellen Sommerfest auf dem Schulhof in Wittenhofen einladen. „Wir sind extra wegen der Musiker hierhergekommen“, sagt Franz-Josef Eckardt von der Winzerkapelle aus Gröv an der Mosel. Das sind immerhin knapp 460 Kilometer, die die drei Musiker aus dem Winzerdorf mit dem Motorrad zurückgelegt haben. Tags zuvor waren sie beim Schlossseefest in Salem gewesen und nun freuen sich auf das nächste Fest in Roggenbeuren.

Alle sind glücklich, dass es das Sommerfest wieder gibt und drängeln sich unter den Schirmen im idyllischen Schulhof in Wittenhofen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Michael Baumgartner, Vorsitzender des MV Roggenbeuren, freut sich über den Besuch. „Uns verbindet schon seit Generationen eine Freundschaft“. So haben die Roggenbeurer schon wiederholt bei der Weinkirmes in Gröv gespielt und auch die Winzerkapelle ist schon im Deggenhausertal aufgetreten.

Baumgartner ist froh, dass das Sommerfest wieder stattfinden kann und ist voll des Lobes für die engagierten Helder, die beim Aufbau geholfen haben und nun die Gäste bedienen. „Der Platz zwischen Schule, Hallenbad und Alfons-Schmidmeister-Halle wird jedes Jahr schöner, weil sich die Bäume toll entwickeln“, sagt Michael Baumgartner. Unter den Besuchern herrscht eine gute Stimmung, hält Baumgartner fest. Wobei er betont, dass der Feier­abendhock am Montag immer der Höhepunkt ist.

Der MV Roggenbeuren hat weiterhin rund 60 aktive Musiker. Da es jedoch wichtig sei für Nachwuchs zu sorgen, wurde gemeinsam mit dem Musikvereinen Deggenhausen-Lellwangen und Homberg-Limpach ein runder Tisch zur Nachwuchsförderung gebildet. Neben den drei Musikvereinen ist die Gemeinde, die Grundschule und die Musikschule Markdorf involviert.

Ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt ist das Sommerfest des MV Roggenbeuren auf dem Schulhof in Wittenhofen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Zum Frühschoppen spielte der MV Zussdorf und am Nachmittag sorgte der MV Roggenbeuren für Unterhaltung. Die D-Tal Wirtshausmusi war für den harmonischen Ausklang zuständig. Den Feierabendhock eröffnete der MV Kluftern und der MV Taldorf war für die Stimmung am Abend verantwortlich.