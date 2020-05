Deggenhausertal vor 33 Minuten

Familie Bodenmüller bringt mit Marschmusik aus dem VW Bully etwas Georgiritt-Stimmung nach Limpach

Der Georgiritt in Limpach musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. So waren die Limpacher überrascht, dass am Sonntag dennoch Marschmusik durch die Gassen ihres Orts klang: Familie Bodenmüller hatte kurzerhand eine Musikbox auf die Ladefläche eines VW Bully gepackt und beschallte die Gassen mit Marschmusik, wie sie beim Georgiritt zu hören gewesen wäre – sehr zur Freude der Limpacher.