Er war für drei Jahrzehnte die Stimme des Deggenhausertal für den SÜDKURIER: Am Montag vergangener Woche ist Herbert Jauch 83-jährig verstorben. Wollte man all seine Verdienste um die Gemeinde aufzählen, ließen sich unzählige Seiten füllen. Seine vielleicht prägendste Eigenschaft: Herbert Jauch wollte als Lokaljournalist nie nur Chronist des Gemeindelebens sein, sondern es stets aktiv durch sein beherztes Mitwirken und Einbringen mitgestalten. Die ferne Distanz des Reporters zum Geschehen, über das er berichtet, war seine Sache nicht. Er war mittendrin in der Gemeinschaft, über die er für den SÜDKURIER in unzähligen Artikeln berichtete.

Engagiert für die Partnergemeinde Tschasartet

Jauch brachte sich ein, wirkte und organisierte mit und das oft an vorderster Stelle. So wäre die Gemeindepartnerschaft von Deggenhausertal mit der ungarischen Kommune Tschasartet ohne sein tatkräftiges Mitarbeiten und menschliche Bande knüpfen kaum über lange Jahre hinweg so fruchtbar und eng im Austausch gelaufen.

Unzählige Male reiste er mit den Delegationen in den 90er und 2000er-Jahren nach Ungarn, knüpfte dort Kontakte, vermittelte Ansprechpartner, brachte er die Vertreter der Behörden und Verwaltungen zueinander. In der Redaktion waren wir dankbar, wenn das Telefon klingelte und am anderen Ende der Leitung sagte Jauch: „Ich würde in der nächsten Woche wieder nach Tschasartet fahren und berichten.“ Bunte Geschichten von Menschen und ihren Begegnungen, gefüllt mit Anekdoten und Erlebnissen lieferte Jauch dann in der Redaktion ab.

Bevor der Journalismus anfing, digital zu werden

Begonnen hatte Herbert Jauch seine Mitarbeit in der Markdorfer Lokalredaktion noch lange vor der Zeit, als der Journalismus anfing, digital zu werden. Der Autor dieses Artikels erinnert sich an nicht wenige Sonntagsdienste vor dem Jahrtausendwechsel, zu denen es an der Tür klingelte und Jauch seine Filme oder Fotos vorbeibrachte. Während des Einscannens ergaben sich dann viele nette Gespräche – Situationen, die es so heute auch im Lokaljournalismus nicht mehr gibt.

Bürgermeisterstellvertreter Hermann Knisel (links) hielt im Juli 2012 die Laudatio zur Eröffnung der Ausstellung „Erinnerungen – Rückblicke – Überraschungen“ zum 40-jährigen Gemeindejubiläum von Herbert Jauch (rechts). | Bild: SK

Und nicht selten stand auch Jauchs Ehefrau Inge vor der Tür, wenn er verhindert oder bereits wieder im Wochenendeinsatz war. Inge Jauch lebte das Heimatreporter-Dasein ihres Mannes mit, versah ihre Besuche in der Redaktion mit Anregungen für die Kollegen und mit den Neuigkeiten aus dem Dorf. Im besten Sinne hielt sie ihrem Mann den Rücken frei, wenn er wieder tief in seinen Projekten steckte.

Ein passionierter Heimatkundler

Als pensionierter Lehrer war Jauch auch einer der passioniertesten Heimatkundler in der Region. Sein Archiv zuhause war legendär: Papiere, Dokumente, Schriften, Fotos, Broschüren und Bücher füllten etliche Regalmeter, die er oft für seine Recherchen und Artikel konsultierte. Heimatgeschichte war für ihn auch eine persönliche Leidenschaft.

Herbert Jauch (Zweiter von links) erläutert im Sommer 2012 den Besuchern der Vernissage die ausgestellten Zeitungsausschnitte, die einen Abriss aus 40 Jahren Deggenhausertal widerspiegeln. Jauch, der auch nach seiner Pensionierung als Lehrer noch lange Jahre für die Lokalredaktion des SÜDKURIER gearbeitet hatte, war ein profunder Kenner der Heimatgeschichte. | Bild: SK

Seine Ausstellung mit Zeitungsartikeln aus 40 Jahren Deggenhausertal stieß auf immenses Interesse, weit über die Gemeinde hinaus. Betrat man sein Archivzimmer, konnte man sich ohne Weiteres für Stunden in Stapeln von Zeitungsartikeln eingraben, in denen sich die Nachkriegsjahrzehnte im Deggenhausertal widerspiegelten.

Neben seiner Frau Inge hinterlässt Herbert Jauch zwei erwachsene Söhne mit ihren Familien. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis im Friedwald Heiligenberg statt.