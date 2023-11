Als Einstieg in das Verwirklichen von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen im Deggenhausertal sind in der jüngsten Gemeinderatssitzung die ersten Projekte hierzu vorgestellt worden.

Der Konzern Eon Energie Deutschland plant einen Solarpark Deggenhausertal-Burg. Diese Anlage soll eine Fläche von rund 15 Hektar haben und eine Nennleistung von 18 Megawatt-Peak liefern. Der Besitzer der Fläche lebt im Deggenhausertal. Die fest zusammenhängenden Solarparkfelder sollen die Energie über Erdkabel an das Umspannwerk Markdorf liefern, was in Luftlinie einer Entfernung von ungefähr 10 Kilometern entspricht. Sollten mehrere große Anlagen im Deggenhausertal entstehen, könnte die Kapazität des Umspannwerks nicht ausreichen und eine teure Erweiterung wäre notwendig, hieß es in der Sitzung.

Gemeinderat Wolfgang Rößler (Freie Wähler) hakte wegen einer möglichen Bürgerbeteiligung nach. Projektentwickler Stephan Lehmair von Eon erklärte hierzu: „Über eine Bürgergenossenschaft könnten Anteile bis zu einer Million Euro vergeben werden.“ 90 Prozent der Gewerbesteuer würden an die Gemeinde Deggenhausertal gehen – jedoch erst nach Tilgung der Kredite in etwa acht oder zehn Jahren. Weiterhin würde die Gemeinde nach der EEG-Verordnung 0,20 Cent je Kilowattstunde erhalten, was bei 15 Hektar um die 30.000 Euro pro Jahr ausmachen würde. Dies kann laut Angaben Stephan Lehmairs aber im Vorfeld aus juristischen Gründen noch nicht verbindlich zugesagt werden.

Südlich von Wendlingen plant Markus Heimgartner auf gut 28.000 Quadratmetern Modulfläche eine PV-Anlage, die bis zu 6,2 Megawatt-Peak Leistung erbringen soll. Für Heimgartner stellte Planer Wulf Dullenkopf das Projekt vor, für das ein Netzanknüpfungspunkt in Markdorf nur etwa zwei Kilometer entfernt ist. Ein möglicher Stromspeicher soll erst in einem zweiten Schritt geplant werden.

In Unterhomberg beabsichtigt Albert Scherer zwei Anlagen zu errichten, mit einer gesamten Modulfläche von rund 20.000 Quadratmetern. Es soll eine Leistung von 4,3 Megawatt-Peak erreicht werden. Jens Heinzler von Sun2Energy stellte das Projekt vor und unterstrich, dass ein Netzanknüpfungspunkt gesichert sei. Erich Schlick vom Lindenberghof plant bei Urnau eine Anlage auf einer Fläche von rund 1,2 Hektar mit einer Leistung von einem Megawatt-Peak. Tochter Petra Beck präsentierte das Vorhaben: „Es gibt keine Leitungsprobleme und sowohl ein Netzanknüpfungspunkt als auch eine Einspeisungszusage sind vorhanden.“

Das Ingenieurbüro Actensys aus Ellzee in Bayern plant einen Solarpark in Unterhomberg. Auf vier Flächen soll ein Areal von zusammengerechnet rund 31 Hektar überbaut werden. Die Grundstücke sind im Besitz von Michael Luib aus Unterhomberg. Laut Actensys soll eine Leistung von 43 Megawatt-Peak erreicht werden. Martin Neher von Actensys führte aus: „Eine Beteiligungsmöglichkeit ist möglich und die Gemeinde könnte, bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, aus der EEG-Verordnung zwischen 80.000 und 90.000 Euro pro Jahr erzielen.“ Da der Firmensitz in der Gemeinde Deggenhausertal sei, komme die Gewerbesteuer – nach Tilgung der Kredite – der Gemeinde zugute. Eine Zusammenlegung der Stromtrassen nach Markdorf sei denkbar, ebenso ein mögliches Umspannwerk im Deggenhausertal in Zusammenarbeit mit Markdorf.

Das Unternehmen Solomotion Project aus Ravensburg möchte in Harresheim eine Agri-PV-Anlage verwirklichen. Während die Gesamtfläche aller Anlagenteile rund 19 Hektar beträgt, soll die reine PV-Fläche rund 7,9 Hektar groß sein. Flächeneigentümer ist Robert Christ, der auch der Anlagen-Projektbetreiber ist. In Mennwangen beantragt Ralf Nolle eine PV-Anlage in zwei Abschnitten auf gut 2,5 Hektar mit einer Leistung von drei Megawatt-Peak. Ein Netzanknüpfungspunkt befindet sich in etwa 110 Meter Entfernung.

Der Energieversorger EnBW beabsichtigt auf einer Fläche von rund 20 Hektar in Homberg eine Anlage mit einer Leistung von bis zu 10 Megawatt-Peak zu bauen. Es gebe bereits eine Einspeisungszusage der NetzeBW. „Eine Bürgerbeteiligung bis zu 49,9 Prozent ist möglich“, so EnBW-Projektleiter Stefan Wresch. Unter dem Motto „Grünstrom aus Grünwangen“, möchte Hansjörg Schiller eine eher kleine Anlage in Grünwangen auf einer Modulfläche von 3,07 Hektar verwirklichen.

Das System Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind Photovoltaikanlagen, die nicht auf einem Gebäude oder an einer Fassade, sondern ebenerdig auf einer freien Fläche aufgestellt sind. Eine PV-Anlage ist ein fest montiertes System, bei dem auf einer Unterkonstruktion die Photovoltaikmodule in einem optimalen Winkel zur Sonne ausgerichtet werden. Aufgrund vorgegebener Bestimmungen wurden im Deggenhausertal entsprechende Flächen ausgewiesen und diese im Flächennutzungsplan (FNP) festgeschrieben.