Monika Sigg-Renn ist seit 35 Jahren auf dem Höchsten beschäftigt. „Auf einer Reise der katholischen Landjugend nach London, ich war damals vielleicht 17 Jahre alt, habe ich Hans-Peter Kleemann kennengelernt“, erinnert sich Sigg-Renn, die zunächst den Beruf der Friseurin erlernt hatte. Sie sei dann öfter auf dem Höchsten zum Essen gewesen und irgendwann habe sie eine Nebentätigkeit im Gasthof angenommen. „Mir war am Sonntag immer langweilig und da war die Arbeit als Aushilfe im Lokal eine schöne Abwechslung. Seinerzeit waren Kleemann Senior, Schwägerin Anne und Regina Kleemanns Mutter Marie als Salatfee in der Küche, der Schorle-Sepp war an der Theke und ich habe bedient.“

Monika Sigg-Renn vor 35 Jahren hinter dem alten Tresen des Berggasthofs mit Chef Hans-Peter Kleemann. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Hans-Peter Kleemann ergänzt: „Wenn die Monika am Sonntagabend bedient hat, sind die jungen Kerle nur so reingeströmt und der Gasthof war immer voll.“ Er habe dann auf dem Keyboard gespielt und alle tanzten mit Monika. „Da ist häufig auch die Landjugend gekommen und am Sonntagabend war immer Party“, erzählt Monika Sigg-Renn. Und weiter: „Manchmal waren wir so aufgedreht, dass wir mit Eimern eine Wasserschlacht gemacht haben und dann wurde alles in den Keller runtergefegt.“ Man habe damals auch 12 Stunden und mehr gearbeitet und das sei dann wohl das Ventil gewesen. In einem Jahr sei schon zur Fasnet das Wetter so warm gewesen, dass man am Schmotzigen den Narrenbaum auf dem Höchsten in Badesachen aufgebaut habe.

Kleine Jubilarehrung unter Corona-Bedingungen im Berggasthof Höchsten (von links): Regina und Hans-Peter Kleemann mit den treuen Mitarbeiterinnen Monika Sigg-Renn, Beate Berger, Angie Heinzelmann und Berta Metzler. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Vor 35 Jahren dann hat Hans-Peter Kleemann eine neue Vollzeitbedienung gesucht. Und obgleich Monika Sigg-Renn auf jeden Fall weiterhin nur an Sonntagen aushelfen wollte, habe der Schorle-Sepp, ein Bruder der Senior-Chefin, sie so lange bearbeitet und überredet, fest anzufangen, was bis heute gehalten hat. Und Monika Sigg-Renn hatte mehr als 20 Jahre ein Privileg: Stallknecht Richard Bohler sorgte dafür, dass sie einen eigenen Parkplatz in der Nähe des Eingangs hatte, sogar Hausgäste durften dort nicht parken. „Wir hatten einen Stammtisch, dessen Besucher kamen fast jeden Tag und dann standen die Viehtransporter vor dem Höchsten“, erzählt Sigg-Renn.

„Monika in ihren heiligen Hallen“, hieß es lange Zeit, als es sonntags in der Stube regelmäßig vier Stammtische gab. Man wollte sich am liebsten von Monika bedienen lassen und so wurde sie zur regelmäßigen Betreuung der Stammtische. Ja, es habe früher schon auch Tage gegeben, da seien überhaupt keine Gäste gekommen. Heute gibt sie zu, dass sie dann so manches Mal am Kachelofen saß und die Fingernägel lackierte. Aber die Zeiten hätten sich geändert und heute ist sie für den Frühstücksservice verantwortlich.

