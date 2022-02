Der Limpacher Kindergarten feiert im September das 50. Jubiläum. Leiterin, Erzieherin und ein damaliges Kindergartenkind der ersten Stunde erinnern sich an die Anfänge.

In diesem Jahr gibt es den Kindergarten in Limpach seit 50 Jahren. Wie war das Leben seinerzeit im Kindergarten und wie ist es heute? Ursula Rothmund, die heute in Diepholz lebt, war die erste Leiterin des Kindergartens. „Ich habe damals