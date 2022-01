von Wolf-Dieter Guip markdorf.redaktion@suedkurier.de

Besonders beachtenswert ist, dass der Ergebnishaushalt, der die erwarteten Aufwendungen und Erträge abbildet, erstmals seit der Umstellung auf die Doppik ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis aufweist. „Und das trotz der erschwerten Rahmenbedingungen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie“, wie Kämmerer Rainer Kollmus betonte. Aufgrund außerordentlicher Erträge werde sogar ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 320 000 Euro erwartet. Das sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Rechnungsjahr 2020 hohe Rückstellungen für den Finanzausgleich gebildet worden seien und sich die Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau eingependelt habe.

Gut 4 Millionen Euro für Vorhaben

Im Finanzhaushalt entscheidet der Gemeinderat überwiegend über die Investitionen des Jahres. „Mit Investitionen von gut 4 Millionen Euro ist der Haushalt 2022 wieder äußert ambitioniert“, stellte der Kämmerer fest. Bei den Investitionen ist zu beachten, dass für viele Maßnahmen Zuschüsse gewährt oder beantragt werden. So werden für die Grundschule in Wittenhofen fest installierte Raumlüfter für die Klassenräume für 430 000 Euro angeschafft (Zuschuss: 344 000 Euro). Im Rahmen des Digitalpakts für die Schule werden Geräte für 56 000 Euro notwendig (Zuschuss: 44 800 Euro). Für die Ersatzstromversorgung der Feuerwehr werden 20 000 Euro investiert (Zuschuss: 6000 Euro).

Deggenhausertal Bis zu 80 Schnelltests innerhalb einer Stunde im Tal: Dank engagierter Ehrenamtler ist das möglich Das könnte Sie auch interessieren

Im Kindergarten in Limpach ist die Erweiterung mit Erneuerung der Heizung und der sanitären Anlagen mit einem Aufwand in Höhe von 198 000 Euro vorgesehen (Zuschuss: 80 000 Euro). Ins Leitungsnetz für die Wasserversorgung im Tal werden 225 000 Euro investiert. Und in die geplante Ersatzwasserversorgung über die Stadt Markdorf fließen 706 000 Euro (Zuschuss: 249 000 Euro).

Für den Erwerb von Grundstücken hat die Gemeinde 670 000 Euro eingeplant; im Gegenzug erzielt man knapp 1,3 Millionen Euro aus dem Verkauf von Grundstücken in erschlossenen Baugebieten. Im Straßenbereich schlagen 2022 die ersten Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der Lehenstraße durch Schaffung von Ausweichbuchten mit 379 000 Euro zu Buche (Zuschuss 2022: 109 000 Euro). Für den Breitbandausbau sind 100 000 Euro im Haushalt eingestellt, wobei mit Zuschüssen von Bund und Land in Höhe von 90 000 Euro zu rechnen ist. Für Maßnahmen im Kanalbereich sind bei der Abwasserbeseitigung Aufwendungen in Höhe von 185 000 Euro zu erwarten. Im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung in den Erschließungsgebieten in Mennwangen und Urnau sind Investitionen in Höhe von 107 000 Euro eingeplant.

Weitere Kennzahlen Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt steigen die Transferaufwendungen (insbesondere Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage) um nahezu 210 000 auf gut 4 Millionen Euro, die Personalaufwendungen um gut 300 000 auf knapp 3,7 Millionen Euro. Auf der Ertragsseite steigen, trotz Pandemie, die Steuern und ähnliche Abgaben um fast 380 000 Euro auf fast 5,7 Millionen Euro. Trotz eines pandemiebedingten Einbruchs 2020/2021 haben sich die Zuweisungen und Zuwendungen und Umlagen um gut 370 000 Euro auf fast 3,3 Millionen Euro erhöht. Im Finanzhaushalt ergibt sich bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 692 600 Euro und einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von minus 405 400 Euro zusammen mit den Tilgungen eine Änderung des Finanzierungsmittelbetandes um rund minus 472 000 Euro. Damit reduziert sich der Stand der Liquidität zum Ende des Jahres 2022 auf rund 3 Millionen Euro. Der Schuldenstand der Gemeinde reduziert sich voraussichtlich auf gut 617 000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 139 Euro (Vorjahr: 170 Euro) entspricht.