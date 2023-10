„Unser Leben sei ein Fest“, hieß es auf dem Liedblatt zum Gottesdienst beim Erlebnistag des katholischen Dekanats Linzgau in Deggenhausertal-Wittenhofen. Der Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Denn Festtagsstimmung herrschte tatsächlich. Und das nicht nur im Anschluss an die Eucharistiefeier in der Alfons-Schmidmeister-Sporthalle, als dort der Musikverein Deggenhausen-Lellwangen aufspielte. Festtagsstimmung herrschte auf dem gesamten Areal zwischen Feuerwehr- und Gemeindehaus. Wo es eine Hüpfburg für Kinder, auch etliche andere Spielgelegenheiten gab. Wo die Ministranten aus der Seelsorgeeinheit Markdorf Waffeln anboten und an zwei Foodtrucks fand, wem der Sinn nach Herzhafterem stand.

Essen und musikalische Unterhaltung sollten beim Dekanatstag indes nur schönes Beiwerk sein. Denn der stand ganz im Zeichen der Kirchenentwicklung 2030. So heißt der von der Erzdiözese Freiburg angestoßene Prozess, an dessen Ende die sieben katholischen Seelsorgeeinheiten Birnau, Deggenhausertal, Markdorf, Meersburg, Salem-Heiligenberg, Sipplingen und Überlingen mit ihren 38 Pfarreien zu einer einzigen Pfarrei neu beziehungsweise der Pfarrei Linzgau verschmolzen sein werden. Einer großen Gesamtpfarrei, der dann rund 40.000 Gemeindeglieder angehören werden. Der Zusammenschluss soll bis Januar des Jahres 2026 erfolgen.

Und die Pfarrkirche der neuen Pfarrei wird aller Voraussicht nach die Markdorfer St.-Nikolaus-Kirche sein – nicht die Birnau, auch nicht das Salemer oder das Überlinger Münster. „Wir warten noch auf die Bestätigung aus Freiburg“, erklärte Jörg Bailer. Der Pfarrgemeinderat aus Ittendorf hat jenem Gremium angehört, das in den vergangenen Monaten die Standortfrage diskutiert hat. „Gegen Überlingen spricht die dortige Parkplatzsituation“, berichtet Bailer.

Werner Ströbele, Diakon in Bermatingen, sieht auch die Namensfrage der Pfarrei Linzgau noch offen. „Das ist kirchenrechtlich recht knifflig“, erklärt Ströbele. Sollte die neue Einheit Pfarrei Linzgau heißen, käme das einer Neugründung gleich. Einfacher wäre ein Beitreten der übrigen Pfarreien – „ganz ähnlich wie beim Beitritt der DDR zur Bundesrepublik“. Doch dann würde der Zusammenschluss Pfarrei Markdorf heißen. „Eine Pfarrei Linzgau wäre mir lieber, würde möglicherweise mehr Identität stiften in der Region“, findet der Diakon.

Ulrich Wulfert, Aufsichtsratsvorsitzender der Sozialstation Bodensee, freute sich über die Vielfalt auf der Kirchenmeile beim Dekanatstag. Im großen Saal des Feuerwehrhauses präsentierten sich neben der Sozialstation 26 weitere Gruppen. Das Spektrum reichte von „Glauben-prickelt“-Stand des Pfarrgemeinderats Meersburg über die CKD oder die Limpacher St.-Georgs-Bruderschaft bis hin zum Tempelritterorden Deggenhausen.

Auf eben solche Vielfalt des Laien-Engagements werde die Kirche angewiesen sein, erklärte Wulfert. „Es braucht den Einsatz von Ungeweihten – auch beim Wortgottesdienst.“ Öfter als bisher müssten Laien die Kommunion verteilen können. Aus Sicht Wulferts könnten die deutschen Katholiken hier von der afrikanischen Kirche lernen. „Dort ist man offener fürs Mitwirken von Laien.“

Hatte sich Dekan Peter Nicola doch erstaunt gezeigt, wie zahlreich die Besucher zum Dekanatstag gekommen sind, so zeigte sich sein Stellvertreter, Pfarrer Ulrich Hund aus Markdorf zuversichtlich, „dass die Besucher viele neue Ideen, neue Impulse mit in ihre Gemeinde nehmen. Anregungen, die die Pfarrei neu nötig haben wird, um lebendig zu bleiben.

Vize-Dekan Ulrich Hund sieht ein deutliches Interesse vieler Gemeindeglieder in den Pfarreien, die Zukunft der Pfarrei Linzgau mitzugestalten. Dafür spreche auch die Anwesenheit so vieler junger Familien. Die seien aus Sicht Hunds kaum alle nur zum Mitfeiern gekommen.