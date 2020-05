Herr Rist, wann sind Sie Mitglied im Musikverein Roggenbeuren geworden und warum?

Ich glaube, es war 1972 nach dem Tod meines Vaters. Er war früher aktiver Musikant beim MV Roggenbeuren und danach Förderer. Die Melodien der Kapelle am Grab meines Vaters haben mich damals tief bewegt. Und so wollte auch ich anstelle meines Vaters den Musikverein durch meine Mitgliedschaft unterstützen.

Das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen MV Roggenbeuren war das wichtigste Ereignis in der Amtszeit von Anton Rist (von links), hier mit Beisitzer Stefan Berger und Kassierer Michael Baumgartner bei den Planungen für das Jubiläumsfest vor der Kirche St. Verena. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Ist es richtig, dass Sie selbst eher wenige Instrumente gespielt haben?

Ich habe nur während meiner Schulzeit in Roggenbeuren Blockflöte gespielt. Dann hat mich der Fußball mehr interessiert. Meinem Vater wäre es sicherlich lieber gewesen, wenn ich ein Blasinstrument gelernt hätte. Aber er hat mich nie dazu gedrängt. Unser jetziger Ehrendirigent Bruno Baumgartner hat mir zwar einmal eine Trompete gebracht. Damals hatte ich eine pazifistische Ader und ich verband Blasmusik mit Militärmusik.

Anton Rist mit dem Vorstand des Fördervereins und des Musikvereins Roggenbeuren. Vorne (von links): Manuel Kläsle, Marina Port, Christina Baur, Michael Baumgartner, Viola Baumann und Christoph Weissenrieder. Hintere Reihe (von links): Manuel Baur, Markus Rief, Thorsten Lauber, Anton Rist, Roland Maier, Gregor Keller, Stefan Rieger, Alfred Hörth, Markus Jegler, Dieter von Ow, Michael Hörth und Timo Rößler. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Was waren anfangs Ihre Funktionen im Verein?

Als ich Mitglied im Musikverein wurde, war ich einfaches Fördermitglied. Begreifend, dass die Musikkapelle Herzstück heimatlicher und dörflicher Kultur ist, die es zu unterstützen gilt.

Und wie wurden Sie dann Vorsitzender?

Eines Tages, es war einige Monate vor meinem 50. Geburtstag, wurde ich von einem Dreigestirn – Hermann Schley, zweiter Vorsitzender, Bruno Baumgartner, Dirigent, und Robert Maier, Kassier –, zuhause aufgesucht. Sie machten mir den Antrag, ob ich nicht bereit wäre, Nachfolger von Altbürgermeister Alfons Schmidmeister als Vorsitzender zu werden. Schmidmeister wollte nach 32 Jahren sein Amt abgeben. Nach ein paar Tagen Bedenkzeit sagte ich ja, unterstützt von meiner Frau Elisabeth und unseren beiden Söhnen, die damals noch aktive Musikanten waren. In der Hauptversammlung wurde ich dann in geheimer Wahl zum Vorsitzenden gewählt.

Bei der Jahresversammlung 2018 am Vorstandstisch (von links): Michael Baumgartner, Markus Rief, Anton Rist, Christina Baur und Marina Port. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Wie war zu jener Zeit die Situation im Musikverein?

Der Verein war damals in sehr guter Verfassung. Viele, viele Termine wurden wahrgenommen, in der Heimat und darüber hinaus. Die ersten Kreuzfahrten als Bordkapelle wurden schon getätigt, man war bei der Steubenparade in New York, in Japan und Spanien. Ich konnte damals leider aus familiären und beruflichen Gründen nicht daran teilnehmen. Die von Bruno Baumgartner geknüpften Kontakte zu den befreundeten Kapellen in Kröv an der Mosel, Tramin und Südtirol, Ebern in Oberfranken und einige mehr, wurden schon seit Jahren gepflegt. Auch die ersten Auftritte bei der Grünen Woche in Berlin waren schon getätigt. Außerdem wurden die ersten Rundfunkaufnahmen von der Kapelle gemacht und die erste Schallplatte produziert.

Welche bedeutenden Ereignisse gab es, während Sie Vorsitzender waren?

Das größte Ereignis meiner Amtszeit war natürlich die Planung und die Durchführung des 100-jährigen Jubiläums im Jahr 2013. Aus diesem Anlass haben wir uns um die Verleihung der „Pro musica“-Plakette bemüht. Den dafür nötigen schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass die Kapelle schon 100 Jahre besteht, war durch die dürftigen Aufzeichnungen nicht so einfach. Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1913 im „Salemer Bote“ brachte uns den Beweis. Und so stand der Verleihung der Plakette beim Festakt durch Landrat Lothar Wölfle nichts mehr im Wege. Es wurde für uns zu einem wunderschönen, unvergesslichen Fest: Mit einem gelungenen Festakt und einer großartigen Festwoche. Alles in der richtigen und zu unserem Verein passenden Dimension. Viele, viele haben sich dazu in großartiger Weise eingebracht und das erfüllte mich mit großer Dankbarkeit und Genugtuung.

Als Gründungsjahr gilt beim Musikverein Roggenbeuren 1913. Im Gasthaus Zum Ochsen in Roggenbeuren befand sich viele Jahre das Probenlokal und im Saal wurde viele Jahre das Oster- und Weihnachtskonzert präsentiert. | Bild: privat

Und darüber hinaus?

Es waren natürlich all die großen Konzerte. Und die Verabschiedung unseres Dirigenten Bruno Baumgartner, der über 30 Jahre den Verein geprägt hat wie kein anderer. Unter mehrfachen Auftritten bei der „Grünen Woche“ in Berlin sticht ein Auftritt heraus: Bei der Eröffnungsveranstaltung mit dem damaligen Bundeslandwirtschaftsminister Borchert durfte unsere Kapelle den musikalischen Part übernehmen. Immer wieder ein Erlebnis – und bei den Musikern beliebt – waren die Auftritte bei den Weinfesten in Tramin und Kröv. Aber auch die Konzertreisen nach Ebern, Thierhaupten oder Öflingen sind in guter Erinnerung. Die Teilnahme am Trachten- und Schützenumzug in München während des Oktoberfestes war ein Highlight. Auftritte beim Hafenkonzert des SWR in Friedrichshafen, dann die jährlichen Sommerfeste zu Beginn der großen Ferien. Und immer wieder kamen mit neuen Ideen aus den Reihen der Aktiven neue Anlässe dazu. Da ist aber auch die Erinnerung an schwere Momente, die Nachrufe am Grab von verdienten Musikern – besonders schwer, wenn sie noch jung waren.

Wie viele Stellvertreter gab es in Ihrer Amtszeit?

Ich vergleiche gerne die Aufgabenverteilung in unserem Verein mit denen in der Politik: Erster Vorsitzender entspricht dem Präsidenten und der zweite Vorsitzende ist der Kanzler. Meine Stellvertreter beziehungsweise zweiten Vorsitzenden während meiner Amtszeit: Hermann Schley – vier Jahre; Fritz Stotz war 16 Jahre zweiter Vorsitzender; Markus Rief – vier Jahre und Viola Baumann seit zwei Jahren. Ergibt zusammen 26 Jahre. Mit allen Vieren bestand und besteht ein harmonisches, vertrauensvolles Arbeitsverhältnis. Nie gab es ein großes Problem. Ganz wichtig für den Vorsitzenden ist die Person, die die Finanzen verwaltet. Wenn etwas schief läuft, dann muss der Vorsitzende den Kopf dafür hinhalten. Die erste Zeit mit Robert Maier und dann mit Michael Baumgartner waren zwei Männer für die Finanzen verantwortlich, die ihre Sache hervorragend und gewissenhaft machten und denen ich voll vertrauen konnte. Auch das Amt des Schriftführers ist für einen Verein von Bedeutung. Dies war zu Beginn meiner Amtszeit Herbert Jauch und nun seit vielen Jahren Christina Baur, geborene Beck, die professionell und mit viel Engagement dieses Amt ausführt. Es gab in dieser Zeit natürlich auch viele schöne gesellige Erlebnisse bei Geburtstagen, Hochzeiten und Ausflügen. Einmal durfte unsere Kapelle beim großen Geburtstagsempfang von Minister Ulrich Müller im Schloss Salem spielen. Ulrich Müller ist übrigens bei uns förderndes Mitglied. Ich denke auch an die Geburtstagsständchen für die fördernden Mitglieder ab dem 65. und 70. Geburtstag. Bis im vergangenen Jahr hat diese Aufgabe, wenn gewünscht, Bruno Baumgartner mit seiner „Ständleskapelle“ übernommen. Jetzt führen die aktiven Mitglieder dies auf Wunsch weiter. Gerne war ich als Gratulant immer wieder dabei. Das Handling des Sommerfestes bei verschiedenen Wetterbedingungen war immer wieder eine große Herausforderung.

Wie war die Entwicklung der Kapelle während Ihrer Zeit?

Nach den 30 Jahren Bruno Baumgartner und den elf Jahren mit Wilfried Kessler – während dieser Zeit steigerte sich die Qualität der Kapelle nochmals – war fünf Jahre lang Herbert Mayer Dirigent.

Bruno Baumgartner, Ehrendirigent des Musikvereins Roggenbeuren, ein langjähriger Weggefährte von Anton Rist. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Die zwei Jahre unter dem Dirigentenstab von Milan Nemec waren leider nicht sehr glücklich. Nemec erkrankte bald und fehlte sehr oft. Für uns ein Glücksfall war aber, dass aus unseren eigenen Reihen unser Posaunist Alexander Hug gerade einen Dirigentenlehrgang absolvierte und bei dem im Herbst stattfindenden Dreierkonzert und unserem traditionellen Festlichen Konzert einspringen konnte und diese „Prüfung“ bravourös meisterte. Es freut mich ganz besonders, dass wir mit Alexander einen hochbegabten jungen Dirigenten haben, der von Alt und Jung in der Kapelle geschätzt und anerkannt wird.

Warum legen Sie den Vorsitz jetzt nieder?

Mit 76 Jahren, davon 26 Jahre im Amt, ist es wirklich Zeit aufzuhören. Der Verein ist in sehr guter Verfassung. Es ist eine super Truppe mit engagierten jungen Musikerinnen und Musikern sowie erfahrenen älteren Aktiven. Das größte Glück: Wir haben einen talentierten und engagierten jungen Dirigenten aus den eigenen Reihen, der die Kapelle zu noch höheren Leistungen motivieren kann. Die Finanzen sind in Ordnung. Und das macht mich froh. Die Frage, wie es mit dem Probelokal weiter geht, viele Überlegungen standen im Raum, ist nun auch gut gelöst. Das alte Probelokal im ehemaligen Schulgebäude in Roggenbeuren wurde von Grund auf renoviert und mit neuem Mobiliar ausgestattet. Dafür bin ich, sind wir dankbar. Diesen Dank möchte ich an die Gemeinde, an Bürgermeister Fabian Meschenmoser und an die Verpächterfamilie aussprechen. In den Dank einschließen möchte ich auch all die Aktiven, die sich mit großem Arbeitseinsatz eingebracht haben, ganz vorneweg Stefan Berger, unterstützt von Joachim Jegler. Wir haben jetzt wieder ein Probelokal, in dem es Freude macht, die Proben durchzuführen.

Wer hat Ihnen während Ihrer Amtszeit beigestanden?

Während meiner Amtszeit hatte ich die kräftige Unterstützung meiner Frau Elisabeth. Sie hat zu unserem 100-jährigen Jubiläum viel Schriftliches und Gestalterisches für mich erledigt. Sie hat für mich Glückwunsch-, aber auch Trauerkarten gestaltet und geschrieben. Und sie hat für mich alles Wichtige, das durch die neuen Kommunikationsmittel ankam, empfangen und weitergeleitet. Sie stand mir stets mit Rat und Tat zur Seite.

Wie bleiben Sie dem Musikverein Roggenbeuren verbunden?

Ich werde, wann und wo immer es mir möglich ist, die Veranstaltungen des Vereins besuchen und sollte man eine Bitte haben, die ich erfüllen kann, werde ich das tun.

Wie sieht Ihre persönliche Zukunft aus?

Mit 76 Jahren kann man das Leben etwas ruhiger angehen lassen. Oberflächliche Geschäftigkeit meiden, schöne Momente mit der Familie und Geselligkeiten mit Freunden und netten Menschen pflegen. Und versuchen, dem Leben, dem Tag Tiefe zu geben. Und nach eigener Zeiteinteilung und Kräften auf dem Hof und im Wald unseres Sohnes mithelfen.

Zur Person

Anton Rist wurde am 14. Februar 1944 daheim in Harresheim geboren und ist seit 50 Jahren mit seiner Frau Elisabeth verheiratet. Sie haben drei Kinder und vier Enkelkinder.

Anton Rist, Vorsitzender des Musikvereins Roggenbeuren, gibt bei der nächsten Hauptversammlung das Amt des Vorsitzenden ab. | Bild: Wolf-Dieter Guip