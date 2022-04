Deggenhausertal vor 5 Stunden

Swingolfen, schaukeln oder spazieren gehen: Diese Freizeitangebote locken nach draußen

Die Swingolf-Anlage in Wendlingen startet in die Saison, der Schaukelweg ist vorbereitet und auf vielen Wanderwegen lässt sich das Deggenhausertal entdecken. So können Sie die frühlingshaften Tage verbringen.