Deggenhausertal vor 2 Stunden

Das Fußballspielen neu entdecken: Sportverein Deggenhausertal bietet Gehfußball an – was es damit auf sich hat

Das Angebot richtet sich vor allem an Fußballinteressierte, die im Alter ihrem Lieblingssport nicht mehr mit der gewohnten Intensität nachgehen können, aber gerne noch etwas mit dem Ball tun möchten. Gäbe es mehr solcher Mannschaften in der Region, könnte es auch Gehfußball-Turniere geben. Mitglieder des SVD erzählen, was ihnen am Gehfußball gefällt – wie es funktioniert, sehen Sie im Video.